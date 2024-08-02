Аналитики: рынок розничных пассивов может вырасти в этом году на четверть

Наибольшую долю в пассивах занимают сбережения в национальной валюте — ставки по рублевым инструментам держатся на экстра-высоком уровне уже 8 месяцев. Объем рынка рублевых пассивов в июле может достичь 47,5 трлн, а к концу года — 51,9 трлн. Рост за 2024 год составит 26%. Объем привлеченных средств в ВТБ с начала года вырос более чем на 1,6 трлн рублей (23,5%).