Административное расследование проведут в Белгороде из-за падения в автобусе

Posted 2 августа, 11:03
Published 2 августа, 11:03
Modified 2 августа, 11:03
Updated 2 августа, 11:03
За сутки в Белгородской области зарегистрировали несколько серьёзных дорожно-транспортных происшествий. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.
В Белгородском районе рано утром 1 августа в районе села Таврово 39-летний водитель скутера Wizard не справился с управлением и врезался в металлическое дорожное ограждение. От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи.
В Белгороде около 9:30 на улице Победы, 85, 32-летний водитель автобуса ехал в сторону улицы Красноармейской и резко затормозил. Из-за этого 79-летняя пассажирка упала в салоне и пострадала. По факту ДТП назначено административное расследование за несоблюдение правил дорожного движения водителем (ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ).
В Алексеевском городском округе вечером на автодороге Белгород — М-4 Дон — Москва — Новороссийск произошло столкновение двух автомобилей. 39-летняя водительница Kia Optima, двигаясь от Россоши в направлении Алексеевки, не уступила дорогу попутно ехавшему грузовику. В результате столкновения Kia съехала в кювет, а автомобилистка пострадала.