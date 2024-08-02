Административное расследование проведут в Белгороде из-за падения в автобусе

Один белгородец погиб, ещё два пострадали в автомобильных авариях за день

Сюжет ДТП

Последний месяц лета начался в Белгородской области с серьёзных аварий. В Белгородском районе, в Алексеевском городском округе и областном центре за сутки зарегистрировали по одному ДТП, в результате которых есть погибший и пострадавшие. Подробности сообщили в региональном УМВД.