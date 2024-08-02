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Posted 2 августа, 11:03

Published 2 августа, 11:03

Modified 2 августа, 11:03

Updated 2 августа, 11:03

ГИБДД

Административное расследование проведут в Белгороде из-за падения в автобусе

2 августа 2024, 11:03
Фото: 1MI. ГИБДД

Один белгородец погиб, ещё два пострадали в автомобильных авариях за день

Сюжет
ДТП
Последний месяц лета начался в Белгородской области с серьёзных аварий. В Белгородском районе, в Алексеевском городском округе и областном центре за сутки зарегистрировали по одному ДТП, в результате которых есть погибший и пострадавшие. Подробности сообщили в региональном УМВД.

За сутки в Белгородской области зарегистрировали несколько серьёзных дорожно-транспортных происшествий. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

В Белгородском районе рано утром 1 августа в районе села Таврово 39-летний водитель скутера Wizard не справился с управлением и врезался в металлическое дорожное ограждение. От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи.

В Белгороде около 9:30 на улице Победы, 85, 32-летний водитель автобуса ехал в сторону улицы Красноармейской и резко затормозил. Из-за этого 79-летняя пассажирка упала в салоне и пострадала. По факту ДТП назначено административное расследование за несоблюдение правил дорожного движения водителем (ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ).

В Алексеевском городском округе вечером на автодороге Белгород — М-4 Дон — Москва — Новороссийск произошло столкновение двух автомобилей. 39-летняя водительница Kia Optima, двигаясь от Россоши в направлении Алексеевки, не уступила дорогу попутно ехавшему грузовику. В результате столкновения Kia съехала в кювет, а автомобилистка пострадала.

В полиции рассказали подробности смертельной аварии в Белгородской области
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