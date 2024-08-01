В «Пятёрочках» опустели полки с товарами. Что произошло?

Эксперты считают, что причины дефицита рабочей силы лежат не только в отъезде мигрантов, но и в недостаточном количестве молодых людей на рынке труда в возрасте от 20 до 35 лет. Проблема недостатка персонала актуальна не только для продуктового ретейла, но и для других отраслей — например, строительства, где дефицит кадров сохраняется уже второй год подряд. По мнению экспертов, напряжённость на рынке труда будет сохраняться ещё долгое время, даже если миграция возобновится в прежнем объёме.