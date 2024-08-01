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Published Сегодня, 06:57

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Updated Сегодня, 06:59

Ретейлеры объяснили дефицит товаров в сетевых гипермаркетах

В «Пятёрочках» опустели полки с товарами. Что произошло?

1 августа 2024, 06:57
Фото: 1MI

Ретейлеры объяснили дефицит товаров в сетевых гипермаркетах

В самом разгаре туристического сезона в некоторых городах России заметно поубавился ассортимент товаров на полках магазинов. Продавцы утверждают, что причина этого вовсе не в дефиците продуктов, пишут «Новые известия».

Первые сообщения о проблемах с поставками продуктов в магазины Центральной России стали появляться в социальных сетях и СМИ в начале июля. Одна из покупательниц из Костромы рассказала, что в июне из её обычного списка покупок начали исчезать некоторые товары. В июле возникли проблемы с водой и квасом, а к концу месяца вода практически закончилась, минералку можно было найти в ограниченном количестве, а газированных напитков почти не осталось. Полки стали пустыми.

Ситуация в Ярославле оказалась ещё хуже. Жители города начали жаловаться в СМИ на полностью опустевшие полки супермаркетов. Позже выяснилось, что подобная «эпидемия дефицита» охватила также и города соседние регионы — Ивановскую и Владимирскую области.

Руководство сетей магазинов «Пятёрочка», «Перекрёсток» и X5 Group заявило журналистам, что основной причиной возникших проблем стала нехватка работников. По информации пресс-службы X5 Group, сейчас на складе в Ярославской области наблюдается временный дефицит рабочей силы из-за внешних условий, включая отъезд мигрантов на родину.

Для решения проблемы компании приглашают рабочих из соседних регионов, где нет проблем с численностью персонала. Ретейлеры обещают оперативно обеспечить магазины всем необходимым и надеются на улучшение ситуации в ближайшее время.

Количество незаполненных вакансий не уточняется, но, судя по данным рекрутинговых сервисов, дефицит персонала чувствуется почти повсеместно в некоторых регионах. После массовых жалоб покупателей в соцсетях и СМИ, ситуация в отдельных магазинах начала улучшаться, но всё ещё сохраняются жалобы на длинные очереди из-за недостатка работников.

Эксперты считают, что причины дефицита рабочей силы лежат не только в отъезде мигрантов, но и в недостаточном количестве молодых людей на рынке труда в возрасте от 20 до 35 лет. Проблема недостатка персонала актуальна не только для продуктового ретейла, но и для других отраслей — например, строительства, где дефицит кадров сохраняется уже второй год подряд. По мнению экспертов, напряжённость на рынке труда будет сохраняться ещё долгое время, даже если миграция возобновится в прежнем объёме.

Не дефицит, так высокие цены: белгородцы требуют разобраться со стоимостью товаров
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