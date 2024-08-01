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Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 07:48

Updated Сегодня, 07:48

Вода

В Новой жизни в Белгороде не хотят решать проблему с водоснабжением?

1 августа 2024, 07:46
Фото: 1MI
Вода

Дом в Новой жизни в Белгороде четыре года не могут передать водоканалу

Для жителей микрорайона Новая жизнь вопрос водоснабжения — один из самых болезненных. Так, один из домов несколько лет не могут поставить на баланс водоканала. Из этого вытекает множество проблем. Журналисты Go31 попытались разобраться в ситуации.
Сюжет
Авария

Источник оттолкнулся от ситуации с аварией на улице Каштановая, 12. Напомним, что там в середине июля затопило подвал и пострадало имущество жильцов. Аварийные службы проигнорировали вызов, объяснив это тем, что сети не принадлежат водоканалу.

Журналисты обратились к областному водоканалу, чтобы выяснить подробности. Там объяснили, что в 2019 году застройщик Новой жизни в Белгороде заключил договор о подключении к системе холодного водоснабжения. С тех пор жилой дом не передали на обслуживание водоканала. Из-за этого у организации нет прав на деятельность с чужим имуществом.

Как утверждает Дирекция Юго-Западного района, сети не могут быть на её балансе, потому что компания не занимается поставкой воды и не взимает за неё плату.

Отметим, что проблемы с водой затронули жителей домов четвёртой очереди микрорайона. Они получают платёжки за коммунальные услуги без учёта показаний счётчиков, страдают от плохого напора воды в жару или вообще остаются без воды.

В ситуации с отключениями обещали разобраться власти, а в остальном — всё на ответственности застройщика.

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#Татьяна Вознюк#Город#Белгородская область#Авария#Водоснабжение#Новости Белгорода#Проблемы#Белгород#Белоблводоканал#Новая жизнь#Дирекция ЮЗР
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