В Новой жизни в Белгороде не хотят решать проблему с водоснабжением?

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Источник оттолкнулся от ситуации с аварией на улице Каштановая, 12. Напомним, что там в середине июля затопило подвал и пострадало имущество жильцов. Аварийные службы проигнорировали вызов, объяснив это тем, что сети не принадлежат водоканалу.
Журналисты обратились к областному водоканалу, чтобы выяснить подробности. Там объяснили, что в 2019 году застройщик Новой жизни в Белгороде заключил договор о подключении к системе холодного водоснабжения. С тех пор жилой дом не передали на обслуживание водоканала. Из-за этого у организации нет прав на деятельность с чужим имуществом.
Как утверждает Дирекция Юго-Западного района, сети не могут быть на её балансе, потому что компания не занимается поставкой воды и не взимает за неё плату.
Отметим, что проблемы с водой затронули жителей домов четвёртой очереди микрорайона. Они получают платёжки за коммунальные услуги без учёта показаний счётчиков, страдают от плохого напора воды в жару или вообще остаются без воды.
В ситуации с отключениями обещали разобраться власти, а в остальном — всё на ответственности застройщика.