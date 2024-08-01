В Новой жизни в Белгороде не хотят решать проблему с водоснабжением?

Журналисты обратились к областному водоканалу, чтобы выяснить подробности. Там объяснили, что в 2019 году застройщик Новой жизни в Белгороде заключил договор о подключении к системе холодного водоснабжения. С тех пор жилой дом не передали на обслуживание водоканала. Из-за этого у организации нет прав на деятельность с чужим имуществом.