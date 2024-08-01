В Белгороде гремят взрывы, а директора школ жалуются на массовое увольнение

Начало августа в Белгороде. Не только из-за прекратившейся тишины на фоне СВО, но и на фоне продолжающегося скандала с увольнением директоров школ. Кроме того, в регионе повысили выплату для контрактников.

Громкое начало августа Что говорит директор школы в Белгороде об увольнении коллег? Контрактникам заплатят больше