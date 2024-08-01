В Белгороде гремят взрывы, а директора школ жалуются на массовое увольнение

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Последний месяц лета в регионе начался неспокойно. В Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском горокруге прогремели взрывы. Причём до полудня ракетную опасность в указанных муниципалитетах объявляли дважды — с небольшим перерывом.
Кроме того, Шебекинский горокруг пережил массированную атаку беспилотников. Ранены два человека — водитель автобуса и его пассажирка. Мужчину ранило в шею, но госпитализация не потребовалась. У женщины — осколочные ранения груди и рук, пострадавшую должны были отвезти в больницу.
Из-за атак БПЛА в горокруге повреждены дома и транспорт. После одного из ударов загорелся битум на производственной площадке.
Ещё один дом из-за атаки БПЛА пострадал в Устинке Белгородского района — на него сбросили взрывные устройства. Минувшей ночью и утром горели два дома — в Борисовском и Краснояружском районах. Причина та же — атаки беспилотников.
Агентство RT связалось с одним из директоров школы в Белгороде из-за прогремевшего ранее скандала с увольнением. Женщина рассказала, что ей и её коллегам чиновники из управления образования заявили, что трудовые договоры с ними расторгают досрочно «по инициативе работодателя без объяснения причины».
В одной из школ в итоге временным руководителем пришлось назначить завхоза, потому что остальные сотрудники были в отпуске, делится женщина.
Всего в июле уволили десять директоров школ в Белгороде, пишет RT. Новый глава городского управления образования Михаил Шейченко утверждает, что причиной стал возраст — уволенные старше 60 лет.
Сообщается, что прокуратура уже начала проверку этой истории.
В Белгородской области повысили выплаты тем, кто решит заключить контракт с Минобороны и уйти на СВО. Теперь готовы платить 800 тысяч рублей. Ранее речь шла о 300 тысячах.
Увеличенную сумму смогут получить те, кто заключит контракт с 1 августа до конца 2024 года. При этом необходимо, чтобы контракт действовал не менее года. Также предполагается участие в боевых действиях в ходе СВО.
Накануне указ о повышении выплат подписал президент Владимир Путин. Губернаторам регионов рекомендовали тоже увеличить суммы, предлагаемые контрактникам.