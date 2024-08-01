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В Белгороде гремят взрывы, а директора школ жалуются на массовое увольнение

В Белгороде гремят взрывы, а директора школ жалуются на массовое увольнение

1 августа 2024, 15:30
Фото: bel.ru
Начало августа в Белгороде. Не только из-за прекратившейся тишины на фоне СВО, но и на фоне продолжающегося скандала с увольнением директоров школ. Кроме того, в регионе повысили выплату для контрактников.

Громкое начало августа

Последний месяц лета в регионе начался неспокойно. В Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском горокруге прогремели взрывы. Причём до полудня ракетную опасность в указанных муниципалитетах объявляли дважды — с небольшим перерывом.

Кроме того, Шебекинский горокруг пережил массированную атаку беспилотников. Ранены два человека — водитель автобуса и его пассажирка. Мужчину ранило в шею, но госпитализация не потребовалась. У женщины — осколочные ранения груди и рук, пострадавшую должны были отвезти в больницу.

Из-за атак БПЛА в горокруге повреждены дома и транспорт. После одного из ударов загорелся битум на производственной площадке.

Ещё один дом из-за атаки БПЛА пострадал в Устинке Белгородского района — на него сбросили взрывные устройства. Минувшей ночью и утром горели два дома — в Борисовском и Краснояружском районах. Причина та же — атаки беспилотников.

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Что говорит директор школы в Белгороде об увольнении коллег?

Агентство RT связалось с одним из директоров школы в Белгороде из-за прогремевшего ранее скандала с увольнением. Женщина рассказала, что ей и её коллегам чиновники из управления образования заявили, что трудовые договоры с ними расторгают досрочно «по инициативе работодателя без объяснения причины».

В одной из школ в итоге временным руководителем пришлось назначить завхоза, потому что остальные сотрудники были в отпуске, делится женщина.

Всего в июле уволили десять директоров школ в Белгороде, пишет RT. Новый глава городского управления образования Михаил Шейченко утверждает, что причиной стал возраст — уволенные старше 60 лет.

Сообщается, что прокуратура уже начала проверку этой истории.

Директор школы в Белгороде рассказала подробности о массовых увольнениях
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Контрактникам заплатят больше

В Белгородской области повысили выплаты тем, кто решит заключить контракт с Минобороны и уйти на СВО. Теперь готовы платить 800 тысяч рублей. Ранее речь шла о 300 тысячах.

Увеличенную сумму смогут получить те, кто заключит контракт с 1 августа до конца 2024 года. При этом необходимо, чтобы контракт действовал не менее года. Также предполагается участие в боевых действиях в ходе СВО.

Накануне указ о повышении выплат подписал президент Владимир Путин. Губернаторам регионов рекомендовали тоже увеличить суммы, предлагаемые контрактникам.

Белгородцам, решившим заключить контракт с Минобороны и уйти на СВО, заплатят больше
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