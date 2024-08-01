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Posted Сегодня, 06:40

Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

Учреждения культуры, спорта, дополнительного образования открываются в Белгороде

Учреждения культуры, спорта, дополнительного образования открываются в Белгороде

1 августа 2024, 06:40
Фото: Изображение Midjourney
Вчера, 31 июля, на заседании оперативного штаба Белгородской области приняли решение о продолжении работы некоторых соцобъектов в Белгороде. Они возвращаются к прежнему режиму с сегодняшнего дня.

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что с сегодняшнего дня, 1 августа, в областном центре вновь начнут работу некоторые социальные объекты. Это учреждения культуры, спорта и дополнительного образования.

Они будут работать с учётом мер безопасности, которые успели сформировать за последние несколько лет.

Кроме этого, посещение детьми будет подкреплено письменным согласием родителей.

Напомним, что ранее в социальных учреждениях региона провели подготовку к новому учебному году. В областном центре и даже в отдалённых от границы муниципалитетах на окна зданий наклеили бронировочную плёнку.

Бронеплёнка на окнах появится в удалённых от границы городах Белгородской области
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#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Культура#Спорт#Дополнительное образование#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Оперштаб
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