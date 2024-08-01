Учреждения культуры, спорта, дополнительного образования открываются в Белгороде

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Updated Сегодня, 06:42
Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что с сегодняшнего дня, 1 августа, в областном центре вновь начнут работу некоторые социальные объекты. Это учреждения культуры, спорта и дополнительного образования.
Они будут работать с учётом мер безопасности, которые успели сформировать за последние несколько лет.
Кроме этого, посещение детьми будет подкреплено письменным согласием родителей.
Напомним, что ранее в социальных учреждениях региона провели подготовку к новому учебному году. В областном центре и даже в отдалённых от границы муниципалитетах на окна зданий наклеили бронировочную плёнку.