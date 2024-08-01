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Шимпанзе умеют говорить? Учёные сделали необычное открытие

Шимпанзе умеют говорить? Учёные сделали необычное открытие

1 августа 2024, 14:44
Фото: ornella.club
Исследователи просмотрели старые видеозаписи, на которых шимпанзе произносят слова, и пришли к выводу, что те действительно умеют разговаривать. Однако как их этому обучить и будут ли они разговаривать на постоянной основе? Учёные постарались ответить на эти вопросы, сообщает dailymail.

Учёные провели новое исследование и выяснили, что шимпанзе всё-таки умеют разговаривать. Прийти к такому выводу удалось благодаря изучению старых видеозаписей, на которых видны шимпанзе и условия, в которых их вырастили. Однако прямых доказательств этих ранних испытаний в наше время не сохранилось. Проводить и дальше подобные испытания учёные отказывались, поскольку обезьяны получали слишком большую травму от расставания со своими семьями.

Исходя из «гипотезы Кёйперса-Юргенса», область мозга шимпанзе, отвечающая за подвижность челюсти, сдерживается, поэтому они не могут воспроизводить речь, как человек. Однако современные учёные нашли убедительные доказательства против этой идеи: как минимум трое шимпанзе на старых видеозаписях смогли произнести слово «мама».

Заговорить удалось у шимпанзе по имени Вики, которая с 1947 года росла у американской семейной пары. Она также, как заявила пара, умела произносить слова «чашка» и «вверх». Такой же способностью отличились и шимпанзе по имени Джонни и Рената.

Учёные решили закрепить свою гипотезу и предложили послушать произнесённые шимпанзе слова людям. Испытуемым исследователи объяснили, что запись принадлежит людям с патологиями речи, поэтому попросили сказать, что они слышат на этих записях. Большинство участников согласились с тем, что обезьяны произносят слово «мама».

Такие выводы, по мнению учёных, действительно указывают на то, что шимпанзе умеют разговаривать. В то же время увидеть действительно разговаривающих шимпанзе вряд ли возможно: их языки слишком длинные и плоские, что затруднит им общение.

Кроме того, шимпанзе вполне могли просто повторять услышанные ими звуки и не осознавать в полной мере их смысл.

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#Александра Склярова#Наука#КЦ
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