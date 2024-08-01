Шимпанзе умеют говорить? Учёные сделали необычное открытие

Учёные провели новое исследование и выяснили, что шимпанзе всё-таки умеют разговаривать. Прийти к такому выводу удалось благодаря изучению старых видеозаписей, на которых видны шимпанзе и условия, в которых их вырастили. Однако прямых доказательств этих ранних испытаний в наше время не сохранилось. Проводить и дальше подобные испытания учёные отказывались, поскольку обезьяны получали слишком большую травму от расставания со своими семьями.