Шаг номер один: зачем Белгороду длинные проездные билеты и бесплатные пересадки?

Важно понимать, что каждый оператор и каждый город заинтересован в том, чтобы у него были постоянные пользователи общественного транспорта. Это пассажиры, которые не пользуются автобусами по два раза в день — утром и вечером, а те, кто покупает длинные проездные — на месяц, три, полгода и даже больше. Такие многоразовые билеты также позволяют совершать бесплатные пересадки между маршрутами.