Шаг номер один: зачем Белгороду длинные проездные билеты и бесплатные пересадки?

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
В рамках транспортной реформы в Белгородской агломерации чиновники обсуждали возможность появления в автобусах бесплатной пересадки. Но единый билет не был реализован.
В 2023 году региональный министр транспорта и автомобильных дорог Сергей Евтушенко, когда горожане в очередной раз задались вопросом, где бесплатная пересадка, ответил, что её реализовывать не будут. Обосновал он это проведённым анализом, результата которого не показали. Из него сделали вывод, что модель не будет работать в текущей системе, по какой причине, чиновник тоже не объяснил.
Сейчас, когда в Белгороде вновь заговорили про повышение стоимости проезда, жители снова вспомнили про пересадки. Почему они нужны городу, кто такие постоянные пользователи и почему в Белгороде необходимы проездные — обо всём этом журналистка Бел.Ру поговорила с директором центра транспортного развития НИУ ВШЭ Павлом Зюзиным.
Важно понимать, что каждый оператор и каждый город заинтересован в том, чтобы у него были постоянные пользователи общественного транспорта. Это пассажиры, которые не пользуются автобусами по два раза в день — утром и вечером, а те, кто покупает длинные проездные — на месяц, три, полгода и даже больше. Такие многоразовые билеты также позволяют совершать бесплатные пересадки между маршрутами.
Выгоднее всего такие билеты для офисных рабочих, студентов, школьников. Ведь в месяц совершается примерное одинаковое количество поездок. В будни утром и вечером, из месяца в месяц количество рабочих дней разнится не сильно, а значит, все купленные заранее поездки будут использованы, но цена будет более привлекательной.
Чем больше поездок в билете и чем дольше он действителен — тем дешевле будет одна поездка.
«А вот если вы приобретаете на месяц длинный проездной билет, то есть, пользуетесь общественным транспортом постоянно, у вас, соответственно, это сумма может быть на 30-40% дешевле, если вы используете проездной билет на месяц. И ещё дешевле, если вы используете проездной билет на 365 дней, например. В Москве такое практикуют, здесь есть билеты на 365 дней», — говорит Зюзин.
Чем больше у перевозчиков таких пассажиров с проездными — тем больше у общественного транспорта постоянных клиентов, тем стабильнее пассажиропоток, а значит, организатор перевозок может лучше планировать свои расходы на обслуживание системы общественного транспорта.
«Это [прим. бесплатные пересадки и проездные] должно рассматриваться как шаг номер один по улучшению экономики местного перевозчика общественным транспортом», — считает эксперт.
Павел объяснил, что стоимость проезда в Белгородской агломерации поднимать необходимо, но вместе с этим — вводить длинные билеты и пересадочный тариф. Этим должен заниматься организатор пассажирских перевозок.
«Одно без другого, на мой взгляд, быть не может», — считает транспортник.
Если оплата проезда повышается, то у жителей должна быть возможность проехать такое расстояние за ту же стоимость. Пересадка даже в 30 минут это позволит сделать, хотя ранее в агломерации обсуждалась пересадка и даже больше — в течение 45 минут.
В соседних Курске и Липецке такие проездные есть. Так, в Курске есть длинный билет на месяц. За 1200 рублей можно приобрести безлимитный проездной. Он будет выгоден, если в месяц было совершено больше 45 поездок. Существуют также тарифы для школьников и льготников.
В Белгороде тоже есть льготы, но оформляются они не на транспортную карту, а на обычную банковскую с платёжной системой «МИР». Так, до 18 поездок в месяц можно оплатить со скидкой 50%. Такие возможности есть у студентов-очников, у студентов-инвалидов, пенсионеров и других.