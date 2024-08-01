Робот-стоматолог провел процедуру в восемь раз быстрее человека

В первую очередь прибор совершает 3D-сканирование полости рта, чтобы на основе такого исследования стоматолог и пациент определились со стратегией дальнейших действий. После того как был выбран дальнейший путь стоматологического вмешательства, робот начинает выполнять процедуру. Первая специализация робота — подготовка зуба к установке коронки. Данная манипуляция проводится стоматологом в среднем в течение двух часов и обычно требует повторного посещения доктора. Робот же выполняет такую задачу за 15 минут.