Робот-стоматолог провел процедуру в восемь раз быстрее человека

Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
Modified Сегодня, 17:42
Updated Сегодня, 17:42
Как сообщает newkhakasiya.online, данная система создает полноценную модель полости рта, включая расположение нервов. Эта технология гарантирует впечатляющую точность и высокую безопасность стоматологического вмешательства.
В первую очередь прибор совершает 3D-сканирование полости рта, чтобы на основе такого исследования стоматолог и пациент определились со стратегией дальнейших действий. После того как был выбран дальнейший путь стоматологического вмешательства, робот начинает выполнять процедуру. Первая специализация робота — подготовка зуба к установке коронки. Данная манипуляция проводится стоматологом в среднем в течение двух часов и обычно требует повторного посещения доктора. Робот же выполняет такую задачу за 15 минут.
Система имеет ряд достоинств.
Первая демонстрация робота прошла успешно, несмотря на движения пациента. Но даже после успешных испытаний робот пока не одобрен FDA, поэтому Perceptive еще не определила конкретный период запуска такого прибора в оборот. Вероятно, только через несколько лет робот-стоматолог будет обслуживать пациентов вместо докторов.