Председатель ЕР Медведев обсудил с депутатами Госдумы проработку бюджета

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Как сообщает mkset.ru, ссылаясь на заявление Медведева, был принят 331 закон, из которых 128 — благодаря инициативе депутатов ЕР. Основу повестки, над которой работала партия, составляли задачи из послания президента и партийной народной программы.
Медведев среди самых важных инициатив, продвигаемых партией, упомянул реформирование налоговой системы. Такая мера позволит получить дополнительные доходы на воплощение социально значимых госпрограмм и обеспечить социальную справедливость, в которой нуждается наше общество.
Председатель партии также упомянул коррективы бюджета, инициатором проведения которых выступила фракция. С помощью таких мер удалось добиться дополнительной поддержки регионов, продления льготной ипотеки, увеличения выплат деятелям науки и образования.
Медведев в числе приоритетов работы «Единой России» назвал и поддержку участников спецоперации и их семей. В данном направлении партия предложила к реализации 34 инициативы.
В список значимых решений вошла также индексация пенсий работающим пенсионерам. Этот законопроект начал действовать благодаря его высочайшей поддержке со стороны населения и решению главы государства.
Председатель «Единой России» напоминает, что бюджет должен ориентироваться на реализацию национальных целей, которые озвучил президент, в итоге позволяя выполнять социальные обязательства государства перед населением и приближать победу в спецоперации. Проект федерального бюджета должен быть направлен на реализацию всех положений народной программы.
Так же как и ранее, будет вестись работа по поддержке участников СВО и их семей, реформированию законов в области трудоустройства и миграционной политики.
Дмитрий Медведев призвал фракцию принимать максимально активное участие в подготовке к ЕДГ-2024, подчеркивая, что до конца года пройдут 74 крупные кампании в 45 регионах и множество небольших кампаний различного уровня.
Председатель партии призвал оказать поддержку новым кандидатам.
«Их у нас 380 человек в разных регионах. Эти люди пользуются высоким уважением и доверием. Наша задача дать им максимальный практический опыт партийной работы и обеспечить информационную поддержку», — подчеркнул Медведев.
Он предупредил, что ко всем действующим депутатам, которые планируют переизбираться, будут предъявляться такие же строгие требования. Комментарий председателя партии приводит сайт ER.RU.
«Живое общение никто не отменял, на этом всегда зиждился успех нашей партии в ходе избирательных кампаний», — сказал Дмитрий Медведев.