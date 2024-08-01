Председатель ЕР Медведев обсудил с депутатами Госдумы проработку бюджета

Председатель «Единой России» напоминает, что бюджет должен ориентироваться на реализацию национальных целей, которые озвучил президент, в итоге позволяя выполнять социальные обязательства государства перед населением и приближать победу в спецоперации. Проект федерального бюджета должен быть направлен на реализацию всех положений народной программы.