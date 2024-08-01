Последний шанс Медведева и первый «выстрел» Гватемалы: как прошёл пятый день Олимиады

По итогам дня лидером медального зачета по количеству медалей осталась сборная США — у нее их 30. К ним подтянулись французы с 26 медалями, остальные пока отстают. А вот по золоту лидирует Китай с 9 медалями высшей пробы. По 8 у французов и японцев (и это при серьёзном недоборе в дзюдо). Американцы же тут только 7-е, а ведь они считают в первую очередь по этому зачёту. А ведь если у японцев и австралийцев их коронные виды скоро закончатся, то с китайцами и французами всё не так просто. И вытянет ди американцев лёгкая атлетика — большой вопрос. А вообще уже 27 команд имеют минимум одну золотую медаль, а 47 — хотя бы одну медаль в принципе.



То ли ещё будет!