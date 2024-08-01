Последний шанс Медведева и первый «выстрел» Гватемалы: как прошёл пятый день Олимиады

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Главным событием утра стал многострадальный триатлон (плавание 1.5 км + заезд на велосипеде 40 км + бег 10 км). Из-за качества воды в Сене организаторы не дали спортсменам провести ни одной тренировки, а вчерашнюю гонку мужчин перенесли на сегодня. Ходили даже разговоры об отмене плавательной части, но это сильно меняло расклад сил, превращая происходящее в иной вид спорта. И все же решили стартовать. Гонки состоялись, хотя отдельных атлетов рвало прямо на выходе из воды. Голландская пловчиха, которой через несколько дней плыть в этой воде, выложила пост с Голлумом, дающим интервью, стоя в Сене, и подписала: «Мы после 10 км в этой воде». В триатлоне же британцы и французы поделили медали — в женской гонке победила француженка Кассандра Богран, в мужской — британец Александр Йи, при этом у женщин бронза у британки, а у мужчин у француза. Серебро завоевали швейцарка Деррон и новозеландец Уайлд (лидировавший до последнего круга с серьёзным отрывом, но не удержавший преимущество).
Сегодня продолжились волейбольные баталии. У мужчин сборная Японии довольно уверенно и ожидаемо добилась победы над Аргентиной (хотя и потеряла один сет), а вот поляки и бразильцы (которым проигрывать было уже никак нельзя после поражения от Италии в первом туре) устроили нешуточную битву. Поляки то ли не успели проснуться, то ли не восприняли бразильцев всерьёз, но заиграли в первой партии только при счёте 14:19 и спасти её уже не сумели, хоть и сократили разрыв.
А затем начался размен — поляки взяли вторую партию, бразильцы — третью, поляки — четвертую. В пятой партии преимущество Польши доходило до +4, но бразильцы сумели сравнять — 12:12. И тут Бартош Курек, игру проваливший (он сам иронично сказал, что был зрителем на площадке), воспользовался тем, что соперники перестали воспринимать его всерьёз, и поймал разрыв блока. А затем на подачу вышел Вильфредо Леон, рекордсмен мира по её силе (белгородские любители волейбола помнят его и его подачи по игре за «Зенит- Казань»). И завершил игру двумя эйсами, причём даже тайм-аут между ними ему не помешал.
Таким образом подопечные Николы Грбича вышли в четвертьфинал, а подопечные Бернардо Резенде выполнили задачу-минимум, взяв одно очко — победа над Египтом их тоже отправит в четвертьфинал, скорее всего (жаль, что лишними окажутся сербы). Но обе команды показали, что испытывают массу проблем. Так, сложные отношения поляков с четвертьфиналами могут и продолжиться (они вылетали на этой стадии пять олимпиад подряд).
У женщин сборная Польши разнесла Кению, а вот Сербия дала бой США — причём четвертую партию сербская сборная и вовсе выиграла с неприличным счетом 25:14. Но стабильности игре не хватало, и американки взяли верх на тай-брейке пятой партии (17:15).
В мужском баскетболе сборная Сербии разгромила Пуэрто-Рико 107:66, а американцы уверенно обыграли Южный Судан 103:86, хотя смотрелись африканцы неплохо. У женщин Сербия не заметила сопротивление Китая, а вот испанки в матче с Пуэрто-Рико вытрепали все нервы своим болельщикам. Ведя после половины игры +14, они умудрились растерять преимущество за третью четверть, набрав в ней лишь 5 очков. Однако в четвёртой четверти они все же вырвали победу в одно очко.
Пришло время сказать и о теннисе. В мужском одиночном разряде настало время матчей 1/8 финала. На этой стадии сыграли два наших теннисиста — Роман Сафиуллин и Даниил Медведев. Соперником Романа был Карлос Алькарас, один из сильнейших игроков мира, так что, даже несмотря на то, что в единственной их встрече до сегодняшнего дня победил как раз Сафиуллин, шансов было немного, что и подтвердила игра. Карлос победил в двух сетах и идёт дальше.
А вот Даниил играл с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, у которого до этого выиграл во всех личных встречах. К сожалению, именно сегодня игра не пошла — Медведев уступил также в двух сетах. А вот в женской паре наш молодой дуэт Мирра Андреева / Диана Шнайдер одолел пятых сеяных канадок Дабровски / Фернандес, причём вторая партия была выиграна со счетом 6:0! В четвертьфинале их ждёт одна из сильнейших пар в мире — Барбора Коейчикова / Катаржина Синякова. Преимуществом наших может стать то, что обе соперницы сыграли сегодня не один, а два матча. Коейчикова ещё до парного матча проиграла в одиночном разряде Анне Шмидловой, а Синякова уже после одержала победу в миксте вместе с Томасом Махачем. Так что завтра болеем за наших девочек. В остальных разрядах никого из наших уже не осталось.
В стрельбе у женщин в дисциплине трап победу одержала представительница Гватемалы Адриана Олива, принесшая своей стране первую золотую медаль в истории и третью вообще (вторую вчера в этой же дисциплине выиграл её товарищ по команде).
В прыжках в воду очередное дежурное золото взяли китайцы, а вот следом на пьедестале расположились сборные КНДР и Южной Кореи. Организаторы сумели ничего не перепутать, а сами спортсмены вопреки всем опасениям (на открытии Южную Корею назвали КНДР, вызвав бурю негодования и звонок руководства Южной Кореи в МОК) устроили совместное фотографирование. А вот в спортивной гимнастике дежурной победы у китайских гимнастов не вышло: Чжан Бохэн и Сяо Жотен завоевали серебро и бронзу, а победителем в индивидуальном многоборье стал японец Синносукэ Ока.
В фехтовании проходил командный турнир саблистов. Венгр Арон Силадьи вновь остался без золота, а вот Сан Ук О выиграл здесь вторую медаль высшей пробы — в финале Южная Корея победила Венгрию 45:41. В матче за бронзу французы разгромили сборную Ирана.
В гребле разыгрывались три комплекта медалей. В четвёрках парных триумф праздновала сборная Нидерландов — золото у мужчин и серебро у женщин (победили британки). А в гребном слаломе австралийка Джессика Фокс выиграла второе золото — теперь в каноэ-одиночке.
В велоспорте разыгрывались медали в BMX (специальные велосипеды для выполнения трюков) у мужчин и женщин в дисциплине «фристайл». Китаянка Дэн Явэнь обошла соперниц из СЩА Австралии, а аргентинец Хосе Хиль выиграл золото, отставив позади британца и француза.
Дзюдо наконец-то немного подуспокоилось, но японцы вновь остались без золота. Сансиро Мурао проиграл в финале грузинскому дзюдоисту Лаше Бекаури. Бронзу в свою копилку добавили французы, а ещё одну бронзовую медаль завоевал выступающий за Грецию уроженец Владикавказа Теодорос Целидис.
У женщин золото выиграла Барбора Матич из Хорватии, а в призёрах не оказалось ни японок, ни француженок, ни представительниц бывших советских республик. Теперь у Франции и Японии по 7 медалей в дзюдо, только вот у японцев три золота, а у французов его пока нет. Но кажется, что японцы гораздо больше недовольны ситуацией, ибо результат Токио в 9 золотых медалей им уже не повторить. А вот у условной «сборной СССР» (бывших союзных республик, взятых вместе) 9 медалей, из которых 4 — золотые.
Ну и завершало день плавание. Главным героем стад француз Леон Маршан, который за один вечер выиграл золото в заплывах на 200 м баттерфляем и брассом, обыграв олимпийских чемпионов Токио венгра Кшиштофа Милака и австралийца Зака Стабблети-Кука соответственно, да ещё и установив два олимпийских рекорда. Установила олимпийский рекорд и Кэти Ледеки на дистанции в 1500 м вольным стилем, а второй здесь стала бывшая россиянка Анастасия Кирпичникова, выступающая ныне за Францию.
Фурор произвёл юный китаец Пан Чжаньлэ, установивший новый мировой рекорд на дистанции 100 м вольным стилем, обогнав соперников на секунду (на такой дистанции это невероятно много)! Его главный конкурент румын Давид Попович остался третьим, проиграв 0,02 с Кайлу Чалмерсу из Австралии. Ждём массовой истерии о китайском допинге. В женских 100 м вольным стилем внимание было приковано к уже выигравшим здесь золото австралийке Молли О’Каллахан и американке Торри, имеющим медали Гретхен Уолш и открытию из Гонконга Сиобан Хоги, а вот про действующую чемпионку мира на 50 м шведку Сару Сьестрем все забыли. Но именно она на касании вырвала золото, обойдя и Хаски и Хоги.
По итогам дня лидером медального зачета по количеству медалей осталась сборная США — у нее их 30. К ним подтянулись французы с 26 медалями, остальные пока отстают. А вот по золоту лидирует Китай с 9 медалями высшей пробы. По 8 у французов и японцев (и это при серьёзном недоборе в дзюдо). Американцы же тут только 7-е, а ведь они считают в первую очередь по этому зачёту. А ведь если у японцев и австралийцев их коронные виды скоро закончатся, то с китайцами и французами всё не так просто. И вытянет ди американцев лёгкая атлетика — большой вопрос. А вообще уже 27 команд имеют минимум одну золотую медаль, а 47 — хотя бы одну медаль в принципе.
То ли ещё будет!