Названа причина крупного пожара в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
ВСУ атаковали беспилотниками ещё три населённых пункта. Целью стали сёла в Шебекинском горокруге и Белгородском районе. Предварительно, обошлось без пострадавших среди мирных жителей.
В шебекинской Вознесеновке после атаки БПЛА произошёл крупный пожар. Горит битум на производственной площадке.
Повторную атаку дрона зарегистрировали в Шебекино. Там повреждён ещё один легковой автомобиль.
В белгородской Устинке с беспилотника сбросили два взрывных устройства на частный дом. Пострадал не только он, но и стоявший во дворе автомобиль.
Напомним, что Шебекинский горокруг ранее пережил массированную атаку беспилотников. Под ударом были Шебекино, Ржевка, Нежеголь и Муром. Есть последствия.
Кроме того, ранее в Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекинском горокруге дважды объявляли ракетную опасность.