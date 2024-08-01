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Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Пожар после атаки БПЛА в Белгородской области

Названа причина крупного пожара в белгородском приграничье

1 августа 2024, 10:03
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Пожар после атаки БПЛА в Белгородской области

ВСУ атаковали дронами три населённых пункта в Белгородской области

Под ударом оказались Шебекинский горокруг и Белгородский район. После одной из атак произошёл пожар, из-за ещё двух пострадали частный дом и автомобили.
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Пожар

ВСУ атаковали беспилотниками ещё три населённых пункта. Целью стали сёла в Шебекинском горокруге и Белгородском районе. Предварительно, обошлось без пострадавших среди мирных жителей.

В шебекинской Вознесеновке после атаки БПЛА произошёл крупный пожар. Горит битум на производственной площадке.

Повторную атаку дрона зарегистрировали в Шебекино. Там повреждён ещё один легковой автомобиль.

В белгородской Устинке с беспилотника сбросили два взрывных устройства на частный дом. Пострадал не только он, но и стоявший во дворе автомобиль.

Напомним, что Шебекинский горокруг ранее пережил массированную атаку беспилотников. Под ударом были Шебекино, Ржевка, Нежеголь и Муром. Есть последствия.

Кроме того, ранее в Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекинском горокруге дважды объявляли ракетную опасность.

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