Комбинаты Металлоинвеста — предприятия высокой социальной эффективности

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Оскольский электрометаллургический комбинат им. А. А. Угарова признан лучшим в номинации «Социально-экономическая эффективность коллективного договора».
Лебединский ГОК и Михайловский ГОК им. А. В. Варичева стали первыми в номинации «Охрана здоровья и безопасные условия труда».
ОЭМК одерживает победу в своей номинации второй год подряд. Это подтверждает, что коллективный договор комбината является одним из лучших в отрасли.
На предприятиях Металлоинвеста регулярно повышается заработная плата, выплачивается премия по итогам работы за год, соблюдаются нормы труда и отдыха, действуют меры социальной поддержки.
Программа трансформации культуры безопасности включает внедрение риск-ориентированного подхода, мероприятия по обеспечению пожарной, газовой, экологической и подземной безопасности, применение цифровых инструментов и решений в области охраны труда.
Сотрудники получают новые знания по управлению рисками, обучаются безопасным методам выполнения работ, приемам оказания первой помощи пострадавшим.
Аналитические лаборатории комбинатов регулярно проводят производственный контроль и замеры вредных факторов на рабочих местах в структурных подразделениях. В случае необходимости реализуются мероприятия по улучшению условий труда.
Корпоративные медицинские организации реализуют проекты, направленные на профилактику профессиональных заболеваний и повышение качества медицинских услуг для сотрудников.
Всероссийский отраслевой конкурс «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» ежегодно проводится Ассоциацией промышленников горно-металлургического комплекса и Горно-металлургическим профсоюзом по согласованию с департаментом металлургии и материалов Минпромторга РФ. В этом году в конкурсе приняли участие 59 предприятий России.