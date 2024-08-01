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Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Комбинаты Металлоинвеста — предприятия высокой социальной эффективности

Комбинаты Металлоинвеста — предприятия высокой социальной эффективности

1 августа 2024, 09:32
Предприятия Металлоинвеста — ОЭМК, Лебединский и Михайловский ГОКи — признаны победителями ХХI отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности».

Оскольский электрометаллургический комбинат им. А. А. Угарова признан лучшим в номинации «Социально-экономическая эффективность коллективного договора».

Лебединский ГОК и Михайловский ГОК им. А. В. Варичева стали первыми в номинации «Охрана здоровья и безопасные условия труда».

ОЭМК одерживает победу в своей номинации второй год подряд. Это подтверждает, что коллективный договор комбината является одним из лучших в отрасли.

На предприятиях Металлоинвеста регулярно повышается заработная плата, выплачивается премия по итогам работы за год, соблюдаются нормы труда и отдыха, действуют меры социальной поддержки.

Программа трансформации культуры безопасности включает внедрение риск-ориентированного подхода, мероприятия по обеспечению пожарной, газовой, экологической и подземной безопасности, применение цифровых инструментов и решений в области охраны труда.

Сотрудники получают новые знания по управлению рисками, обучаются безопасным методам выполнения работ, приемам оказания первой помощи пострадавшим.

Аналитические лаборатории комбинатов регулярно проводят производственный контроль и замеры вредных факторов на рабочих местах в структурных подразделениях. В случае необходимости реализуются мероприятия по улучшению условий труда.

Корпоративные медицинские организации реализуют проекты, направленные на профилактику профессиональных заболеваний и повышение качества медицинских услуг для сотрудников.

Всероссийский отраслевой конкурс «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» ежегодно проводится Ассоциацией промышленников горно-металлургического комплекса и Горно-металлургическим профсоюзом по согласованию с департаментом металлургии и материалов Минпромторга РФ. В этом году в конкурсе приняли участие 59 предприятий России.

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#Алёна Мальцева#Металлоинвест#Заработная плата#Премия#Пожарная безопасность#Коллективный договор#Медицинские услуги
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