Ford вылетел на встречку и столкнулся с автобусом одной из компаний, есть погибший

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
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Updated Сегодня, 07:29
Вчера, 31 июля, в Прохоровском районе примерно в 06:55 на 37-м километре автодороги М-2 «Крым» — Прохоровка — Губкин — Р-298 произошла смертельная авария.
22-летний водитель за рулём Ford Focus выехал на встречку, где его авто столкнулось с автобусом ПАЗ-32053 под управлением 61-летнего мужчины.
В результате столкновения 21-летний пассажир легковушки скончался на месте от полученных травм, водителя госпитализировали. Кровь виновника аварии проверят на наличие в ней наркотических, психотропных и других токсических веществ.
Автобус принадлежит местному предприятию, он доставлял в момент происшествия рабочих. Три пассажира и водитель автобуса не пострадали.
Как выяснилось позже, за первую половину 2024 года нарушитель уже дважды привлекался к ответственности за нарушения предельного скоростного режима.