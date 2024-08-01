Ford вылетел на встречку и столкнулся с автобусом одной из компаний, есть погибший

В полиции рассказали подробности смертельного ДТП под Белгородом

Накануне утром Ford Focus столкнулся с автобусом ПАЗ-32053 в Прохоровском районе. В результате ДТП погиб один пассажир, также пострадал и был госпитализирован водитель. Подробности аварии сообщили в региональном УМВД.