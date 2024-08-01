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Published Сегодня, 07:27

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Updated Сегодня, 07:29

ДТП, архив

Ford вылетел на встречку и столкнулся с автобусом одной из компаний, есть погибший

1 августа 2024, 07:27
Фото: 1MI
ДТП, архив

В полиции рассказали подробности смертельного ДТП под Белгородом

Накануне утром Ford Focus столкнулся с автобусом ПАЗ-32053 в Прохоровском районе. В результате ДТП погиб один пассажир, также пострадал и был госпитализирован водитель. Подробности аварии сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
ДТП

Вчера, 31 июля, в Прохоровском районе примерно в 06:55 на 37-м километре автодороги М-2 «Крым» — Прохоровка — Губкин — Р-298 произошла смертельная авария.

22-летний водитель за рулём Ford Focus выехал на встречку, где его авто столкнулось с автобусом ПАЗ-32053 под управлением 61-летнего мужчины.

В результате столкновения 21-летний пассажир легковушки скончался на месте от полученных травм, водителя госпитализировали. Кровь виновника аварии проверят на наличие в ней наркотических, психотропных и других токсических веществ.

Автобус принадлежит местному предприятию, он доставлял в момент происшествия рабочих. Три пассажира и водитель автобуса не пострадали.

Как выяснилось позже, за первую половину 2024 года нарушитель уже дважды привлекался к ответственности за нарушения предельного скоростного режима.

ДТП с автобусом в Прохоровском районеДТП с автобусом в Прохоровском районе
ДТП с автобусом в Прохоровском районе
Фото: УМВД России по Белгородской области
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Прохоровский район#Авария#Автобус#Белгород#Смертельное ДТП
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