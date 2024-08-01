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Published Сегодня, 08:18

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Updated Сегодня, 08:20

Покорение Эльбруса

Белгородские альпинисты покорили Эльбрус

1 августа 2024, 08:18
Фото: Telegram-канал «Пегасий БелГУ»
Покорение Эльбруса
Высота стратовулкана Эльбрус на Кавказе составляет 5642 метра. Члены клуба «Кондор» из Белгородского госуниверситета, среди которых были преподаватель, профессор и студент, покорили эту гору. Подробности сообщил Telegram-канал «Пегасий БелГУ».

Члены спортивного клуба «Кондор» Белгородского государственного национального исследовательского университета забрались на Эльбрус.

Старший преподаватель кафедры физвоспитания Александр Ильин, профессор кафедры анатомии и гистологии человека медицинского института Алексей Солин и выпускник института экономики и управления Александр Литвиненко в составе большой группы покорили наиболее высокий — западный — пик стратовулкана на Кавказе. Его высота составляет 5642 метра.

«Мы выдвинулись в одиннадцать часов вечера, а на вершину горы взобрались в девять утра. Это, действительно, впечатляющее начало нового дня,» — поделился эмоциями профессор Алексей Солин.

Напомним, что недавно ещё два белгородца совершили путешествие на велосипедах. За десять дней они доехали из Старого Оскола до Анапы.

Покорение ЭльбрусаПокорение Эльбруса
Покорение Эльбруса
Фото: Telegram-канал «Пегасий БелГУ»
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#Валерия Колесникова#Общество#Спорт#БелГУ#Новости Белгорода#Эльбрус#Путешествия#Белгород#Альпинизм#Горы
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