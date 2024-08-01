Белгородские альпинисты покорили Эльбрус

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Члены спортивного клуба «Кондор» Белгородского государственного национального исследовательского университета забрались на Эльбрус.
Старший преподаватель кафедры физвоспитания Александр Ильин, профессор кафедры анатомии и гистологии человека медицинского института Алексей Солин и выпускник института экономики и управления Александр Литвиненко в составе большой группы покорили наиболее высокий — западный — пик стратовулкана на Кавказе. Его высота составляет 5642 метра.
«Мы выдвинулись в одиннадцать часов вечера, а на вершину горы взобрались в девять утра. Это, действительно, впечатляющее начало нового дня,» — поделился эмоциями профессор Алексей Солин.
Напомним, что недавно ещё два белгородца совершили путешествие на велосипедах. За десять дней они доехали из Старого Оскола до Анапы.