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Белгородца будут судить за кражу у соседа двух баранов и 26 саженцев туи

Белгородец украл саженцы туи у соседа, но потерял по дороге два пакета с ними из трёх

1 августа 2024, 15:06
Фото: 1MI

Белгородца будут судить за кражу у соседа двух баранов и 26 саженцев туи

В декабре прошлого года 60-летний житель хутора Старая Райгородка Ровеньского района пробрался на участок своего соседа и украл двух баранов. Но, видимо, этого ему было мало, и спустя полгода он снова вернулся, чтобы украсть саженцы туи, сообщили в региональном УМВД.

По предварительным данным, в декабре прошлого года 60-летний житель хутора Старая Райгородка Ровеньского района пробрался на участок своего соседа и украл из хлева двух 15-киллограмовых баранов. Животных похититель продал, с каждого выручил по полторы тысячи рублей. Но этого ему было мало.

Видимо, опьянённый своей безнаказанностью, в июне 2024 вор пробрался всё к тому же соседу вновь. В этот раз он выдернул 26 саженцев туи и сложил их в три пакета, два из которых потерял, возвращаясь домой. Оставшиеся в третьем пакете восемь саженцев житель продал за тысячу рублей и блок сигарет.

Общий ущерб потерпевшему составил значительно больше, чем выручил с продажи награбленного воришка — 27 тысяч рублей. И хотя полиция смогла найти и изъять большую часть туй, спасти деревья не удалось.

Действия злоумышленника классифицировали как кражу, совершённую с незаконным проникновением в помещение с причинением значительного ущерба потерпевшему (п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Теперь мужчине грозит до пяти лет тюрьмы. Уголовное дело уже направлено для рассмотрения в суд.

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