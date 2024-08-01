Белгородец украл саженцы туи у соседа, но потерял по дороге два пакета с ними из трёх

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
По предварительным данным, в декабре прошлого года 60-летний житель хутора Старая Райгородка Ровеньского района пробрался на участок своего соседа и украл из хлева двух 15-киллограмовых баранов. Животных похититель продал, с каждого выручил по полторы тысячи рублей. Но этого ему было мало.
Видимо, опьянённый своей безнаказанностью, в июне 2024 вор пробрался всё к тому же соседу вновь. В этот раз он выдернул 26 саженцев туи и сложил их в три пакета, два из которых потерял, возвращаясь домой. Оставшиеся в третьем пакете восемь саженцев житель продал за тысячу рублей и блок сигарет.
Общий ущерб потерпевшему составил значительно больше, чем выручил с продажи награбленного воришка — 27 тысяч рублей. И хотя полиция смогла найти и изъять большую часть туй, спасти деревья не удалось.
Действия злоумышленника классифицировали как кражу, совершённую с незаконным проникновением в помещение с причинением значительного ущерба потерпевшему (п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Теперь мужчине грозит до пяти лет тюрьмы. Уголовное дело уже направлено для рассмотрения в суд.