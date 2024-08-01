Белгородец украл саженцы туи у соседа, но потерял по дороге два пакета с ними из трёх

Видимо, опьянённый своей безнаказанностью, в июне 2024 вор пробрался всё к тому же соседу вновь. В этот раз он выдернул 26 саженцев туи и сложил их в три пакета, два из которых потерял, возвращаясь домой. Оставшиеся в третьем пакете восемь саженцев житель продал за тысячу рублей и блок сигарет.