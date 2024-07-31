В недрах Меркурия нашли 18-километровый слой алмазов

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Исследования показали, что Меркурий содержит значительное количество углерода, и, вероятно, в его недрах образовались алмазы. Слой минералов может составлять от 15 до 18 километров и находиться между ядром и мантией.
Космический зонд выявил множество тёмных пятен на поверхности планеты, состоящих из графита. Учёные предполагают, что углерод попал в верхние слои в процессе формирования планеты, а алмазы могли образовываться благодаря кристаллизации расплавленного ядра под высоким давлением. Толщина углеродных образований может увеличиваться со временем, что подчеркивает уникальность внутреннего строения этой планеты.
Также стало известно, что формирование Меркурия отличалось от формирования Земли и Марса, а мантия этой планеты оказалась толще, чем считалось ранее. Кроме того, металлическое ядро Меркурия было расплавленным, когда поверхность планеты представляла из себя океан магмы.