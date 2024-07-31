В недрах Меркурия нашли 18-километровый слой алмазов

Также стало известно, что формирование Меркурия отличалось от формирования Земли и Марса, а мантия этой планеты оказалась толще, чем считалось ранее. Кроме того, металлическое ядро Меркурия было расплавленным, когда поверхность планеты представляла из себя океан магмы.