В мэрии Белгорода рассказали, в каких фонтанах можно купаться

Сотрудники Белгорблагоустройства каждый день следят за работой фонтанов города и в случае выявления недостатков их устраняют. Что касается очистки, работники УБГБ вручную убирают крупный мусор, очищают воду от ила и взвесей. Когда вода мутнеет или подаёт первые признаки «цветения», её меняют. В мэрии отметили, что каждый фонтан моют раз в две недели с полной заменой воды.