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Published Сегодня, 10:58

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В мэрии Белгорода рассказали, в каких фонтанах можно купаться

В мэрии Белгорода рассказали, в каких фонтанах можно купаться

31 июля 2024, 10:58
Фото: 1MI
Журналисты Бел.Ру выяснили, какой водой наполняют городские фонтаны, какие химические вещества туда добавляют и как часто меняется вода в фонтанах за сезон. Подробности — в материале.

Как рассказали в мэрии Белгорода, городские фонтаны наполняются из централизованной системы холодного водоснабжения ГУП «Белоблводоканал» холодной (питьевой) водой. Чтобы вода не цвела, по мере необходимости туда добавляют гипохлорит натрия.

Также городские власти рассказали, что вода в фонтан поступает из водопроводной сети. Во время работы фонтана она циркулирует по внутренней системе, быстро набирает примеси и портится. При этом фильтров тонкой очистки у фонтанов нет, что по нормам СанПиНа не обязательно.

Сотрудники Белгорблагоустройства каждый день следят за работой фонтанов города и в случае выявления недостатков их устраняют. Что касается очистки, работники УБГБ вручную убирают крупный мусор, очищают воду от ила и взвесей. Когда вода мутнеет или подаёт первые признаки «цветения», её меняют. В мэрии отметили, что каждый фонтан моют раз в две недели с полной заменой воды.

По данным городских властей, купаться можно только в контактных фонтанах. В других фонтанах купаться запрещено из-за опасности поражения электрическим током.

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#Кристина Семенчук#Купание#Водоснабжение#Новости Белгорода#Эксклюзив#Очистка воды#Белгород#Поражение электрическим током#Фильтры
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