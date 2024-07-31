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Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

Уборка

В Белгород будут привлекать коммунальщиков из других регионов из-за нехватки кадров

31 июля 2024, 09:52
Фото: 1MI
Уборка

В Белгорблагоустройстве не хватает рабочих

В городе наблюдается нехватка сотрудников для выполнения работ по благоустройству. В особом дефиците водители, уборщики, дорожные и другие рабочие. Для решения проблемы рассматривают возможность привлечения специалистов из соседних регионов, сообщил мэр города Валентин Демидов.
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Работа

Мэр города Валентин Демидов сообщил, что в организации «Белгорблагоустройство» не хватает сотрудников. Особенно востребованы водители, трактористы, слесари, уборщики территорий, грузчики и дорожные рабочие.

Возможно, на работу будут приглашать людей из других регионов. Специалистам предоставят служебное жильё.

Город готовится к зимнему содержанию дорог. Для этого задействуют 127 единиц снегоуборочной техники. Её уже начали готовить к сезону.

Основу парка составляют комбинированные дорожные машины, которые переоборудуют в зависимости от сезона. Также есть погрузчики, самосвалы и малогабаритная техника для уборки снега на тротуарах. Коммунальные машины будут работать круглосуточно в две смены.

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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Работа#Новости Белгорода#Белгорблагоустройство#Белгород#Валентин Демидов
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