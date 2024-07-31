В Белгород будут привлекать коммунальщиков из других регионов из-за нехватки кадров

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Мэр города Валентин Демидов сообщил, что в организации «Белгорблагоустройство» не хватает сотрудников. Особенно востребованы водители, трактористы, слесари, уборщики территорий, грузчики и дорожные рабочие.
Возможно, на работу будут приглашать людей из других регионов. Специалистам предоставят служебное жильё.
Город готовится к зимнему содержанию дорог. Для этого задействуют 127 единиц снегоуборочной техники. Её уже начали готовить к сезону.
Основу парка составляют комбинированные дорожные машины, которые переоборудуют в зависимости от сезона. Также есть погрузчики, самосвалы и малогабаритная техника для уборки снега на тротуарах. Коммунальные машины будут работать круглосуточно в две смены.