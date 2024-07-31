В 2024 году учёные зафиксировали самую высокую температуру за всё время наблюдений

Исходя из наблюдений, самым жарким днём в 2024 году стало 22 июля — температура в приземном слое атмосферы составила 17,15 градуса. Так, в Китае в этот день воздух прогрелся до 42 градусов, в Японии — до 37, а на Аляске — до 31 градуса по Цельсию.