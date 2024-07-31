В 2024 году учёные зафиксировали самую высокую температуру за всё время наблюдений

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Исходя из наблюдений, самым жарким днём в 2024 году стало 22 июля — температура в приземном слое атмосферы составила 17,15 градуса. Так, в Китае в этот день воздух прогрелся до 42 градусов, в Японии — до 37, а на Аляске — до 31 градуса по Цельсию.
21-го и 23-го числа тоже фиксировали температуру выше, чем в прошлом году, однако рекордными за всё время они не оказались.
Рост температуры с 1980 по 2024 годы показали на официальном сайте NASA. На графике белым цветом показан период 1980-2022, розовым цветом — 2023 год, а красным — 2024 год. При этом фиолетовый цвет показывает, как быстро температура менялась за июль: с 1 по 23 июля.
Напомним, что средняя температура в 2023 году оказалась на 1,45 градуса выше, чем в прошлые годы. В 2024 году же температура ещё немного выросла.