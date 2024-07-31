Суды над двумя экс-мэрами продолжаются, а полиция проверяет стрельбу под Белгородом

В суде Адонин не стал уточнять, при каких условиях автомобиль перекочевал к Элине Петросян. Но после того, как прокурор зачитала его собственные показания, согласно которым машина обошлась Иванову в тысячу рублей, заявил, что он не помнит всех деталей сделки.