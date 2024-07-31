Суды над двумя экс-мэрами продолжаются, а полиция проверяет стрельбу под Белгородом

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В Сети позавчера появилось и быстро распространилось видео, на котором мужчины кавказской национальности отдыхают на городской площади в Валуйках. Участники ролика стреляли в небо и танцевали лезгинку.
Местные жители поинтересовались, чем закончилась история и нашли ли героев видео. Глава администрации округа Алексей Дыбов заявил, что полиция уже обратила внимание на инцидент и сейчас проводит проверку по данному факту.
Прения в суде по делу бывшего мэра Старого Оскола Александра Сергиенко продолжаются.
Прокуратура запросила подсудимому суровое наказание: 13 лет лишения свободы, штраф на сумму 25 миллионов рублей и запрет на работу в госорганах на тот же срок.
В качестве смягчающих обстоятельств прокурор учла проблемы со здоровьем Сергиенко из-за длительного пребывания в СИЗО и положительные отзывы о нём от местных жителей.
Также суд учёл претензии к составу дела стороны защиты и убрал несколько доказательств из него.
Продолжаются и слушания по делу бывшего мэра Белгорода Антона Иванова. Свидетель — Александр Адонин — дал показания о передаче автомобиля BMW 320.
Как рассказал Адонин, BMW купила в лизинг компания «Факториал», которую тогда как раз возглавлял он. Позже, когда все платежи погасили, автомобиль перешёл к супруге экс-мэра.
В суде Адонин не стал уточнять, при каких условиях автомобиль перекочевал к Элине Петросян. Но после того, как прокурор зачитала его собственные показания, согласно которым машина обошлась Иванову в тысячу рублей, заявил, что он не помнит всех деталей сделки.