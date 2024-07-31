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Суд

Суды над двумя экс-мэрами продолжаются, а полиция проверяет стрельбу под Белгородом

31 июля 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Суд
Глава администрации Валуйского горокруга Алексей Дыбов сообщил, что полиция проверит инцидент со стрельбой на городской площади. Продолжаются суды над бывшими мэрами Белгорода и Старого Оскола: обсудили, как Иванову досталась BMW 30, а для Сергиенко прокурор запросила 13 лет лишения свободы.

Стрельба под Белгородом

В Сети позавчера появилось и быстро распространилось видео, на котором мужчины кавказской национальности отдыхают на городской площади в Валуйках. Участники ролика стреляли в небо и танцевали лезгинку.

Местные жители поинтересовались, чем закончилась история и нашли ли героев видео. Глава администрации округа Алексей Дыбов заявил, что полиция уже обратила внимание на инцидент и сейчас проводит проверку по данному факту.

Полиция отреагировала на видео со стрельбой на площади в Белгородской области
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Экс-мэру Старого Оскола запросили 13 лет тюрьмы

Прения в суде по делу бывшего мэра Старого Оскола Александра Сергиенко продолжаются.

Прокуратура запросила подсудимому суровое наказание: 13 лет лишения свободы, штраф на сумму 25 миллионов рублей и запрет на работу в госорганах на тот же срок.

В качестве смягчающих обстоятельств прокурор учла проблемы со здоровьем Сергиенко из-за длительного пребывания в СИЗО и положительные отзывы о нём от местных жителей.

Также суд учёл претензии к составу дела стороны защиты и убрал несколько доказательств из него.

Прокуратура просит отправить экс-мэра Старого Оскола Сергиенко за решётку на 13 лет
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BMW 320 за тысячу рублей для экс-мэра Белгорода

Продолжаются и слушания по делу бывшего мэра Белгорода Антона Иванова. Свидетель — Александр Адонин — дал показания о передаче автомобиля BMW 320.

Как рассказал Адонин, BMW купила в лизинг компания «Факториал», которую тогда как раз возглавлял он. Позже, когда все платежи погасили, автомобиль перешёл к супруге экс-мэра.

В суде Адонин не стал уточнять, при каких условиях автомобиль перекочевал к Элине Петросян. Но после того, как прокурор зачитала его собственные показания, согласно которым машина обошлась Иванову в тысячу рублей, заявил, что он не помнит всех деталей сделки.

BMW 320 обошёлся бывшему мэру Белгорода Антону Иванову всего в тысячу рублей
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Прокуратура просит отправить экс-мэра Старого Оскола Сергиенко за решётку на 13 лет
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