Работают ли в приграничье Белгородской области частные детские сады?

По официальным данным, на сегодняшний день в приграничных территориях, Яковлевском округе, Белгороде и Мелиховском сельском поселении Корочанского района в связи с оперативной обстановкой 37 частных детских садов работают в режиме дежурных групп с численностью детей, не превышающей количества мест в оборудованных укрытиях. При этом четыре учреждения не функционируют.