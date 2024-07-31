Работают ли в приграничье Белгородской области частные детские сады?

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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Updated Сегодня, 07:40
По официальным данным, на сегодняшний день в приграничных территориях, Яковлевском округе, Белгороде и Мелиховском сельском поселении Корочанского района в связи с оперативной обстановкой 37 частных детских садов работают в режиме дежурных групп с численностью детей, не превышающей количества мест в оборудованных укрытиях. При этом четыре учреждения не функционируют.
Во всех работающих учреждениях созданы необходимые условия для безопасного пребывания детей и педагогов: оборудованные укрытия, оклеенные защитной плёнкой окна, аптечки первой медицинской помощи. Также проведены инструктажи и тренинги с педагогами и техническим персоналом по алгоритму действий в случае ракетной, авиационной опасности и атаки БПЛА.
А изменение режима работы частных садов в приграничье и Белгороде будет зависеть от оперативной обстановки в регионе и решения оперштаба.