Полицейские пришли на один из рынков Белгорода для поиска мигрантов

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Правоохранители проверили на одном из рынков Белгорода торговые площадки, палатки, модули, кафе и хостел, где работают и живут иностранные граждане. По итогу в отдел полиции доставили 20 человек.
Выяснилось, что большинство иностранцев живут и работают в России по закону. Однако на четверых человек составили протоколы об административных правонарушениях.
Двое из них нарушили правила пребывания в стране — цель их въезда не соответствовала фактической деятельности. За это их привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ.
Ещё один человек уклонился от выезда из России после окончания разрешённого срока пребывания. На него составили протокол по ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, а сотрудники полиции задержали его. Сейчас решается вопрос о его выдворении из страны.
Одного человека привлекли к ответственности за то, что он работал без разрешения. Его работодателя тоже проверят полицейские.