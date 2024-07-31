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Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Мигранты

Полицейские пришли на один из рынков Белгорода для поиска мигрантов

31 июля 2024, 13:58
Фото: Изображение Midjourney
Мигранты

Четырёх мигрантов в Белгороде привлекли к ответственности

Сотрудники УМВД провели рейд на одном из рынков областного центра. Целью была профилактика нарушений миграционного законодательства. Внимание силовиков привлекли 20 мигрантов, четыре из них были привлечены к административной ответственности.

Правоохранители проверили на одном из рынков Белгорода торговые площадки, палатки, модули, кафе и хостел, где работают и живут иностранные граждане. По итогу в отдел полиции доставили 20 человек.

Выяснилось, что большинство иностранцев живут и работают в России по закону. Однако на четверых человек составили протоколы об административных правонарушениях.

Двое из них нарушили правила пребывания в стране — цель их въезда не соответствовала фактической деятельности. За это их привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ.

Ещё один человек уклонился от выезда из России после окончания разрешённого срока пребывания. На него составили протокол по ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, а сотрудники полиции задержали его. Сейчас решается вопрос о его выдворении из страны.

Одного человека привлекли к ответственности за то, что он работал без разрешения. Его работодателя тоже проверят полицейские.

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#Татьяна Вознюк#Город#Белгородская область#Мигранты#Полиция#Нарушения#Проверка#Новости Белгорода#Рынок#Белгород
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