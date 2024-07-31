Пока не опубликовали: белгородцы сообщают, что курортный сбор на Кубани ещё взымают

Минтуризма Кубани ответило, почему с белгородцев всё ещё взымают курортный сбор

В Краснодарском крае заявили, что освободили от курортного сбора жителей пяти регионов. Это касается и белгородцев. Однако читательница Бел.Ру пишет, что жители Белгородской области его всё ещё платят. В министерстве туризма Кубани на её вопрос об этом ответили, что законопроект ещё не подписали.