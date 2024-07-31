bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:32

Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

Туризм

Пока не опубликовали: белгородцы сообщают, что курортный сбор на Кубани ещё взымают

31 июля 2024, 08:32
Фото: 1MI
Туризм

Минтуризма Кубани ответило, почему с белгородцев всё ещё взымают курортный сбор

В Краснодарском крае заявили, что освободили от курортного сбора жителей пяти регионов. Это касается и белгородцев. Однако читательница Бел.Ру пишет, что жители Белгородской области его всё ещё платят. В министерстве туризма Кубани на её вопрос об этом ответили, что законопроект ещё не подписали.
Сюжет
Туризм

Ранее СМИ писали о том, что парламент Кубани освободил от уплаты курортного сбора жителей Белгородской области, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Также новость можно прочитать на официальном сайте губернатора и администрации Краснодарского края.

Официальное заявления администрации Краснодарского края об отмене курортного сбора для жителей пяти муниципалитетов РФОфициальное заявления администрации Краснодарского края об отмене курортного сбора для жителей пяти муниципалитетов РФ
Официальное заявления администрации Краснодарского края об отмене курортного сбора для жителей пяти муниципалитетов РФОфициальное заявления администрации Краснодарского края об отмене курортного сбора для жителей пяти муниципалитетов РФ
Официальное заявления администрации Краснодарского края об отмене курортного сбора для жителей пяти муниципалитетов РФ
Фото: Официальный сайт правительства Краснодарского края.
«Проект закона распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июня 2024 года», — заявил при огласке законопроекта его автор, министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаил Зарицкий.

Однако позже в редакцию Бел.Ру обратилась одна из читательниц:

«Здравствуйте. Курортный сбор оплачивается. Ничего не изменилось».

Белгородка рассказала, что операторы, как и обычно, рассчитывают сумму сбора и выдают квитанции туристам. Владельцы мест, в которых планировалось разместиться для временного проживания, говорят, что «официальной бумаги ещё нет».

Также женщина обратилась с вопросом в министерство курортов Кубани. Там ей ответили, что закон всё ещё находится на подписании, а в силу вступит после того, как его официально опубликуют.

Ответ минкурортов Краснодарского края об отмене курортного сбораОтвет минкурортов Краснодарского края об отмене курортного сбора
Ответ минкурортов Краснодарского края об отмене курортного сбора
Фото: Читательница Бел.Ру

Редакция Бел.Ру продолжит следить за ситуацией.

Туристам из Белгородской области сделают послабление на отдыхе в Краснодарском крае
Узнать подробнее
Читайте также:
На отдых юных белгородцев в Ростовской области готовы потратить более 17 млнБезопасно ли отправлять пострадавших при обстрелах белгородцев на отдых в Крым?Уже ничем не напугать: белгородцы не отказываются от поездок на Кавказ
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Туризм#Новости Белгорода#Новости Старого Оскола#Кубань#Белгород#Курортный сбор
Подпишитесь
Полиция отреагировала на видео со стрельбой на площади в Белгородской области
Сегодня, 07:04
Чиновники ответили на просьбы белгородцев выдать сертификаты на жильё, как херсонцам
Сегодня, 08:34
Бардак и безобразие: Гладков раскритиковал подготовку Белгорода ко Дню города
Сегодня, 09:16
Домики на деревьях, дартс: на что потратят ещё миллиард на набережной в Белгороде?
Сегодня, 08:08
«Наконец-то догадались»: вход в парк аттракционов Белгорода сделали бесплатным на год
Сегодня, 08:56
Беспилотники долетели до Старооскольского горокруга, есть разрушения
Сегодня, 09:01