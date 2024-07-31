Пока не опубликовали: белгородцы сообщают, что курортный сбор на Кубани ещё взымают

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Ранее СМИ писали о том, что парламент Кубани освободил от уплаты курортного сбора жителей Белгородской области, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Также новость можно прочитать на официальном сайте губернатора и администрации Краснодарского края.
«Проект закона распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июня 2024 года», — заявил при огласке законопроекта его автор, министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаил Зарицкий.
Однако позже в редакцию Бел.Ру обратилась одна из читательниц:
«Здравствуйте. Курортный сбор оплачивается. Ничего не изменилось».
Белгородка рассказала, что операторы, как и обычно, рассчитывают сумму сбора и выдают квитанции туристам. Владельцы мест, в которых планировалось разместиться для временного проживания, говорят, что «официальной бумаги ещё нет».
Также женщина обратилась с вопросом в министерство курортов Кубани. Там ей ответили, что закон всё ещё находится на подписании, а в силу вступит после того, как его официально опубликуют.
Редакция Бел.Ру продолжит следить за ситуацией.