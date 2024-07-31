Почему мёртвые звёзды иногда светят и причём здесь гравитация?

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
В ходе последнего исследования выяснилось, что мёртвые звёзды могут производить интенсивные вспышки света из-за силы гравитации. Плотность таких звёзд достаточно сильная, из-за чего они обладают мощным гравитационным притяжением. Именно благодаря нему мёртвые звёзды могут втягивать свет на орбиты вокруг себя и ускорять ближайшие объекты до скорости света.
Кроме того, в них сохраняется электрический заряд, который может создавать огромные магнитные поля. Сочетание этих вводных данных и может приводить к новым необычным явлениям: например, свечения мёртвых звёзд «питается» гравитацией, а магнитные поля только усиливают их.
При этом быстро вращающиеся звёзды создают гравитационные волны, от которых в свою очередь может исходить всплеск излучения.