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Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Почему мёртвые звёзды иногда светят и причём здесь гравитация?

Почему мёртвые звёзды иногда светят и причём здесь гравитация?

31 июля 2024, 08:28
Фото: Изображение Midjourney
Учёные провели новое исследование и выяснили, что мёртвые звёзды могут светиться. Это может быть связано с необычным гравитационным явлением, отметили на сайте Space со ссылкой на исследование.

В ходе последнего исследования выяснилось, что мёртвые звёзды могут производить интенсивные вспышки света из-за силы гравитации. Плотность таких звёзд достаточно сильная, из-за чего они обладают мощным гравитационным притяжением. Именно благодаря нему мёртвые звёзды могут втягивать свет на орбиты вокруг себя и ускорять ближайшие объекты до скорости света.

Кроме того, в них сохраняется электрический заряд, который может создавать огромные магнитные поля. Сочетание этих вводных данных и может приводить к новым необычным явлениям: например, свечения мёртвых звёзд «питается» гравитацией, а магнитные поля только усиливают их.

При этом быстро вращающиеся звёзды создают гравитационные волны, от которых в свою очередь может исходить всплеск излучения.

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#Александра Склярова#Наука#КЦ
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