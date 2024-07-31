Почему мёртвые звёзды иногда светят и причём здесь гравитация?

В ходе последнего исследования выяснилось, что мёртвые звёзды могут производить интенсивные вспышки света из-за силы гравитации. Плотность таких звёзд достаточно сильная, из-за чего они обладают мощным гравитационным притяжением. Именно благодаря нему мёртвые звёзды могут втягивать свет на орбиты вокруг себя и ускорять ближайшие объекты до скорости света.