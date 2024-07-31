Где в Белгородской области продают самый дешёвый сахар?

Выяснилось, что одновременно самую низкую и самую высокую цены на сахар нашли в Краснояружском районе. Там килограмм сладкого песка можно приобрести как за 59, так и за 111 рублей. Разница только в магазинах. Первый находится в Красной Яруге по улице Молодёжная, 36, а второй — в селе Вязовое на Первомайской, 41.