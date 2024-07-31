Где в Белгородской области продают самый дешёвый сахар?

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Выяснилось, что одновременно самую низкую и самую высокую цены на сахар нашли в Краснояружском районе. Там килограмм сладкого песка можно приобрести как за 59, так и за 111 рублей. Разница только в магазинах. Первый находится в Красной Яруге по улице Молодёжная, 36, а второй — в селе Вязовое на Первомайской, 41.
Чуть выше цена в семи других муниципалитетах. Она же и средняя по региону. Один килограмм сахара можно приобрести почти за 62 рубля в магазинах Белгорода, Борисовки, Грайворона, Ивни, Прохоровки, Ракитного и Строителя.
Кроме этого, в областном центре есть магазин, где сумма за сахарный песок может достигать 108 рублей. Находится он на улице Мичурина, 52.
Напомним, что ранее мы делились аналитикой по макаронным изделиям. Самые дешевые были обнаружены в Борисовском и Краснояружском районах стоимостью 40 и 43 рубля, а дорогие — в Вейделевском и Прохоровском районах, а также в Новооскольском горокруге. Там отметка цены достигала 355 рублей.