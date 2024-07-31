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Published Сегодня, 10:49

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Сахар

Где в Белгородской области продают самый дешёвый сахар?

31 июля 2024, 10:49
Фото: 1MI
Сахар

В Белгородской области проанализировали цены на сахар

В регионе каждую неделю проводят сравнительный анализ цен на продукты ежедневного потребления. В этот раз героем рубрики стал сахар.

Выяснилось, что одновременно самую низкую и самую высокую цены на сахар нашли в Краснояружском районе. Там килограмм сладкого песка можно приобрести как за 59, так и за 111 рублей. Разница только в магазинах. Первый находится в Красной Яруге по улице Молодёжная, 36, а второй — в селе Вязовое на Первомайской, 41.

Чуть выше цена в семи других муниципалитетах. Она же и средняя по региону. Один килограмм сахара можно приобрести почти за 62 рубля в магазинах Белгорода, Борисовки, Грайворона, Ивни, Прохоровки, Ракитного и Строителя.

Кроме этого, в областном центре есть магазин, где сумма за сахарный песок может достигать 108 рублей. Находится он на улице Мичурина, 52.

Напомним, что ранее мы делились аналитикой по макаронным изделиям. Самые дешевые были обнаружены в Борисовском и Краснояружском районах стоимостью 40 и 43 рубля, а дорогие — в Вейделевском и Прохоровском районах, а также в Новооскольском горокруге. Там отметка цены достигала 355 рублей.

Цена за 1 кг сахараЦена за 1 кг сахара
Цена за 1 кг сахараЦена за 1 кг сахара
Цена за 1 кг сахараЦена за 1 кг сахара
Цена за 1 кг сахара
Фото: Telegram-канал губернатора Вячеслава Гладкова
В Белгородской области нашли самые дешёвые и самые дорогие макароны
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#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Ракитное#Сахар#Борисовка#Ивня#Грайворон#Цены#Строитель#Прохоровка#Новости Белгорода#Магазины#Краснояружский район#Белгород
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