Флаги, арт-объекты и цветы: как ещё украсят Белгород ко Дню города?

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Как сообщили изданию в Белгорблагоустройстве, работы по украшению города стартовали ещё две недели назад. Концепция кардинально не изменилась, если сравнивать с прошлым годом: места, где развесят флаги, разместят открытки и инсталляции, остались прежними.
Флаги уже висят на проспекте Ватутина, а скоро они появятся и на проспекте Славы. Также закончили работы по окрашиванию бордюров, потом приступят к отчистке памятников и обновят цветочные насаждения. На Соборной площади высадят петунии, бегонии и примулы.
Всего в Белгороде к 5 августа разместят 11 арт-объектов. Они появятся рядом с «Белгород Ареной», на Белгородском Арбате, Свято-Троицком бульваре и Гражданском проспекте.
Все работы планируется завершить до 4 августа. Чтобы уложиться в срок, задействуют около 400 сотрудников Белгорблагоустройства.
Напомним, что на для украшения города закупили почти 600 флагов за более 2 млн рублей. Но вчера местные жители заметили, что несколько недавно вывешенных флагов уже валяются на земле. Губернатор прокомментировал жалобу белгородцев и назвал это «бардаком и безобразием».