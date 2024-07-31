Флаги, арт-объекты и цветы: как ещё украсят Белгород ко Дню города?

Напомним, что на для украшения города закупили почти 600 флагов за более 2 млн рублей. Но вчера местные жители заметили, что несколько недавно вывешенных флагов уже валяются на земле. Губернатор прокомментировал жалобу белгородцев и назвал это «бардаком и безобразием».