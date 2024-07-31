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Украшения в Белгороде к Дню города

Флаги, арт-объекты и цветы: как ещё украсят Белгород ко Дню города?

31 июля 2024, 13:46
Фото: bel.ru
Украшения в Белгороде к Дню города

Подготовку к 5 Августа в Белгороде планируют завершить к концу недели

Уже вторую неделю ведутся работы по украшению Белгорода ко Дню города. Уже известно, какие места украсят и сколько арт-объектов появится в столице региона. Сотрудники Белгорблагоустройства рассказали подробности о ходе подготовки к празднику «БелПрессе».

Как сообщили изданию в Белгорблагоустройстве, работы по украшению города стартовали ещё две недели назад. Концепция кардинально не изменилась, если сравнивать с прошлым годом: места, где развесят флаги, разместят открытки и инсталляции, остались прежними.

Флаги уже висят на проспекте Ватутина, а скоро они появятся и на проспекте Славы. Также закончили работы по окрашиванию бордюров, потом приступят к отчистке памятников и обновят цветочные насаждения. На Соборной площади высадят петунии, бегонии и примулы.

Всего в Белгороде к 5 августа разместят 11 арт-объектов. Они появятся рядом с «Белгород Ареной», на Белгородском Арбате, Свято-Троицком бульваре и Гражданском проспекте.

Все работы планируется завершить до 4 августа. Чтобы уложиться в срок, задействуют около 400 сотрудников Белгорблагоустройства.

Напомним, что на для украшения города закупили почти 600 флагов за более 2 млн рублей. Но вчера местные жители заметили, что несколько недавно вывешенных флагов уже валяются на земле. Губернатор прокомментировал жалобу белгородцев и назвал это «бардаком и безобразием».

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