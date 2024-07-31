«Джеймс Уэбб» заснял самую массивную и холодную экзопланету

Однако её характеристики не совпадают с ожиданиями учёных: планета оказалась массивнее и находится дальше от звезды, чем предполагали. Кроме того, на ней может содержаться высокий уровень тяжёлых элементов и соотношения углерода к кислороду, что значительно усложняет задачу определения её возраста.