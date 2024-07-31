«Джеймс Уэбб» заснял самую массивную и холодную экзопланету

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» заснял далёкую экзопланету, чьи размеры вшестеро раз превышают размеры Юпитера. Эта экзопланета считается самой старой и холодной, а её развитие находится на том же этапе, что и у планет Солнечной системы.
Эта экзопланета находится в системе звезды Эпсилон Индейца на расстоянии почти 12 световых лет от Земли. Планета вращается на орбите, аналогичной орбите Нептуна, и её температура составляет около +1,85 °C, из-за чего она считается одной из наиболее холодных экзопланет, которые когда-либо удавалось заснять.
Однако её характеристики не совпадают с ожиданиями учёных: планета оказалась массивнее и находится дальше от звезды, чем предполагали. Кроме того, на ней может содержаться высокий уровень тяжёлых элементов и соотношения углерода к кислороду, что значительно усложняет задачу определения её возраста.