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Заснятая телескопом экзопланета

«Джеймс Уэбб» заснял самую массивную и холодную экзопланету

31 июля 2024, 11:08
Фото: webbtelescope
Заснятая телескопом экзопланета
Эта экзопланета считается самой холодной из тех, которые когда-либо удавалось заснять. Учёные отметили, что у неё другая орбита и другое расположение от звезды, чем считалось ранее. Подробности сообщили на сайте webb telescope.

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» заснял далёкую экзопланету, чьи размеры вшестеро раз превышают размеры Юпитера. Эта экзопланета считается самой старой и холодной, а её развитие находится на том же этапе, что и у планет Солнечной системы.

Эта экзопланета находится в системе звезды Эпсилон Индейца на расстоянии почти 12 световых лет от Земли. Планета вращается на орбите, аналогичной орбите Нептуна, и её температура составляет около +1,85 °C, из-за чего она считается одной из наиболее холодных экзопланет, которые когда-либо удавалось заснять.

Однако её характеристики не совпадают с ожиданиями учёных: планета оказалась массивнее и находится дальше от звезды, чем предполагали. Кроме того, на ней может содержаться высокий уровень тяжёлых элементов и соотношения углерода к кислороду, что значительно усложняет задачу определения её возраста.

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#Александра Склярова#Наука#КЦ
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