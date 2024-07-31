Домики на деревьях, дартс: на что потратят ещё миллиард на набережной в Белгороде?

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
В Белгороде ищут подрядчика для выполнения работ по благоустройству третьего этапа набережной. Работы будут проводить на территории набережной реки Северского Донца в районе, который прилегает к Центральному пляжу с левого и правого берега, а также на набережной реки Северский Донец от улицы Костюкова до «Пикник-Парка».
Судя по документам закупки, на все работы потратят больше миллиарда рублей, а завершат их до 1 сентября уже 2025 года.
На набережной временно снизят уровень воды грунтовых вод для проведения работ, проведут электричество, газ, воду, расчистят территории, сделают систему видеонаблюдения, звукового обеспечения, установят колонны экстренного вызова, озеленят и благоустроят территории, подключат к услугам связи Ростелекома.
Сделают дорожно-тропиночную сеть, установят МАФы, беседку для игры в дартс, три домика на дереве, смотровую вышку, беседки, арки, настилы на воде, ограждения и десять павильонов с бизнесом, туалетами и различными службами, а также четыре гаража.