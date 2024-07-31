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На новую набережную в Белгороде потратят ещё 1 млрд рублей

Домики на деревьях, дартс: на что потратят ещё миллиард на набережной в Белгороде?

31 июля 2024, 08:08

На новую набережную в Белгороде потратят ещё 1 млрд рублей

На сайте госзакупок появился контракт на третий этап благоустройства набережной. Его сумма более миллиарда рублей. Что планируют сделать на эти деньги — читайте и смотрите в материале Бел.Ру.

В Белгороде ищут подрядчика для выполнения работ по благоустройству третьего этапа набережной. Работы будут проводить на территории набережной реки Северского Донца в районе, который прилегает к Центральному пляжу с левого и правого берега, а также на набережной реки Северский Донец от улицы Костюкова до «Пикник-Парка».

Судя по документам закупки, на все работы потратят больше миллиарда рублей, а завершат их до 1 сентября уже 2025 года.

На набережной временно снизят уровень воды грунтовых вод для проведения работ, проведут электричество, газ, воду, расчистят территории, сделают систему видеонаблюдения, звукового обеспечения, установят колонны экстренного вызова, озеленят и благоустроят территории, подключат к услугам связи Ростелекома.

Сделают дорожно-тропиночную сеть, установят МАФы, беседку для игры в дартс, три домика на дереве, смотровую вышку, беседки, арки, настилы на воде, ограждения и десять павильонов с бизнесом, туалетами и различными службами, а также четыре гаража.

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#Алёна Мальцева#Набережная#Вода#Газ#Благоустройство#Электричество#Дартс#Госзакупки#Видеонаблюдение#Туалеты#Озеленение#Уровень воды#Белгород#Река Северский Донец
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