Домики на деревьях, дартс: на что потратят ещё миллиард на набережной в Белгороде?

В Белгороде ищут подрядчика для выполнения работ по благоустройству третьего этапа набережной. Работы будут проводить на территории набережной реки Северского Донца в районе, который прилегает к Центральному пляжу с левого и правого берега, а также на набережной реки Северский Донец от улицы Костюкова до «Пикник-Парка».