Чиновники ответили на просьбы белгородцев выдать сертификаты на жильё, как херсонцам

Одиноко проживающим полагалось 33 квадратных метра, семьям из двух человек — 42 квадратных метра, а семьям из трёх и более человек — по 18 квадратных метров на каждого члена семьи.



В Белгородской области правительство региона восстанавливает разрушенные и повреждённые дома за счёт средств федерального и регионального бюджетов, а также внебюджетных источников. И там, где сейчас приступить к восстановлению не позволяет сложная оперативная обстановка, каждое пострадавшее домовладение будет обследовано и восстановлено при первой же возможности.