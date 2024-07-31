Больше 8 млн рублей задолжал «Белоблводоканал» за аренду участка

По данным из решения Арбитражного суда Белгородской области, «Белоблводоканал» не оплачивал арендную плату за период с октября 2022 по декабрь 2023 года. Почти два года аренды обошлись в более 8,4 млн рублей. Также министерство попросило взыскать неустойку, которая считалась с января 2023 года по июль 2024 года в размере 1,2 млн рублей. С 23 июля неустойка будет начисляться в размере ключевой ставки Банка России до дня фактического исполнения обязательств по выплате долга.