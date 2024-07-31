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Больше 8 млн рублей задолжал «Белоблводоканал» за аренду участка

Больше 8 млн рублей задолжал «Белоблводоканал» за аренду участка

31 июля 2024, 08:29
Фото: Изображение Midjourney
Арбитражный суд Белгородской области удовлетворил иск Министерства имущественных и земельных отношений к ГУП «Белоблводоканал». Последний должен 9,6 млн рублей за аренду участка.

Министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области осудило у ГУП «Белоблводоканал» 9,6 млн рублей за аренду участка.

По данным из решения Арбитражного суда Белгородской области, «Белоблводоканал» не оплачивал арендную плату за период с октября 2022 по декабрь 2023 года. Почти два года аренды обошлись в более 8,4 млн рублей. Также министерство попросило взыскать неустойку, которая считалась с января 2023 года по июль 2024 года в размере 1,2 млн рублей. С 23 июля неустойка будет начисляться в размере ключевой ставки Банка России до дня фактического исполнения обязательств по выплате долга.

Также с «Белоблводоканала» требуют 71 тысячу рублей госпошлины в доход федерального бюджета.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Экономика#Долги#Арбитражный суд#Аренда#Новости Белгорода#Белоблводоканал#Министерство имущественных и земельных отношений#Белгородский бизнес
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