BMW 320 обошёлся бывшему мэру Белгорода Антону Иванову всего в тысячу рублей

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
В суде по делу бывшего мэра Антона Иванова выступил с заявлением свидетель — действующий замглавы администрации Вейделевского района по строительству Александр Адонин. В ходе заседания обсуждали эпизод с передачей автомобиля BMW 320.
В 2019–2020 годах машину приобрела в лизинг строительная компания «Факториал», которую как раз возглавлял Адонин. Антон Иванов же тогда был генеральным директором АО «БИК».
О том, что автомобиль BMW, на котором позже Адонин видел экс-мэра, тот же самый, что купил «Факториал», свидетель узнал от учредителя компании Александра Барыбина.
Адонин добавил, что лизинговые платежи были полностью погашены, а машину в итоге передали Элине Петросян — жене Антона Иванова. В какую цену и на каких условиях, свидетель не уточнил, но прокурор зачитала показания, которые он давал во время следствия, согласно которым автомобиль BMW 320 обошёлся в тысячу рублей.
На это Александр Адонин заявил, что «прошло очень много времени», поэтому он мог забыть некоторые детали, а лично документов о передаче авто не видел.
Слушания продолжатся завтра, 1 августа.
Напомним, что в качестве взятки бывший мэр Белгорода кроме BMW 320 получил также ультрабук Lenovo и мобильный телефон.