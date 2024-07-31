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Антон Иванов

BMW 320 обошёлся бывшему мэру Белгорода Антону Иванову всего в тысячу рублей

31 июля 2024, 12:10
Фото: Telegram-канал Антона Иванова
Антон Иванов

Свидетель рассказал в суде о передаче автомобиля супруге экс-мэра Белгорода

Слушания по делу Антона Иванова продолжаются в суде. На заседании выступил заместитель главы администрации Вейделевского района по строительству и действующий свидетель Александр Адонин. Он дал показания о передаче автомобиля Элине Петросян — супруге Антона Иванова, сообщает «Абирег».

В суде по делу бывшего мэра Антона Иванова выступил с заявлением свидетель — действующий замглавы администрации Вейделевского района по строительству Александр Адонин. В ходе заседания обсуждали эпизод с передачей автомобиля BMW 320.

В 2019–2020 годах машину приобрела в лизинг строительная компания «Факториал», которую как раз возглавлял Адонин. Антон Иванов же тогда был генеральным директором АО «БИК».

О том, что автомобиль BMW, на котором позже Адонин видел экс-мэра, тот же самый, что купил «Факториал», свидетель узнал от учредителя компании Александра Барыбина.

Адонин добавил, что лизинговые платежи были полностью погашены, а машину в итоге передали Элине Петросян — жене Антона Иванова. В какую цену и на каких условиях, свидетель не уточнил, но прокурор зачитала показания, которые он давал во время следствия, согласно которым автомобиль BMW 320 обошёлся в тысячу рублей.

На это Александр Адонин заявил, что «прошло очень много времени», поэтому он мог забыть некоторые детали, а лично документов о передаче авто не видел.

Слушания продолжатся завтра, 1 августа.

Напомним, что в качестве взятки бывший мэр Белгорода кроме BMW 320 получил также ультрабук Lenovo и мобильный телефон.

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#Валерия Колесникова#Общество#Уголовное дело#Суд#Новости Белгорода#Белгород#Антон Иванов#Bmw#Взяточничество
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