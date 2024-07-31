BMW 320 обошёлся бывшему мэру Белгорода Антону Иванову всего в тысячу рублей

Адонин добавил, что лизинговые платежи были полностью погашены, а машину в итоге передали Элине Петросян — жене Антона Иванова. В какую цену и на каких условиях, свидетель не уточнил, но прокурор зачитала показания, которые он давал во время следствия, согласно которым автомобиль BMW 320 обошёлся в тысячу рублей.