«Белвино» решили продать через банкротство

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Владельцы белгородского ликёро-водочного завода решили его продать через банкротство. Недавно «Промсвязьбанк» заявил о своём намерении обратиться в суд с иском о банкротстве ОАО «Белвино». Вчера руководство завода сообщило о планах объявить себя банкротом.
Гендиректор компании Сергей Соловцев рассказал журналистам, что так решил совет директоров: «Вышестоящее руководство дает указания, я спорить не могу».
У компании есть обязательства перед «Промсвязьбанком». Тот в свою очередь перестал выдавать гарантии, а без них производство не может продолжать работу. Завод простаивает уже полгода.
По информации издания, несколько лет назад компания понесла убытки из-за роста задолженности по кредитам, несвоевременного возврата долгов, отсутствия банковских гарантий и других факторов.