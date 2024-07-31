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Вино

«Белвино» решили продать через банкротство

31 июля 2024, 10:24
Фото: 1MI
Вино
Стало известно, что местного производителя ликёро-водочной продукции решили продать через банкротство. Речь идёт о компании «Белвино». По словам гендиректора, всё из-за обязательств перед банком, пишет «Абирег».

Владельцы белгородского ликёро-водочного завода решили его продать через банкротство. Недавно «Промсвязьбанк» заявил о своём намерении обратиться в суд с иском о банкротстве ОАО «Белвино». Вчера руководство завода сообщило о планах объявить себя банкротом.

Гендиректор компании Сергей Соловцев рассказал журналистам, что так решил совет директоров: «Вышестоящее руководство дает указания, я спорить не могу».

У компании есть обязательства перед «Промсвязьбанком». Тот в свою очередь перестал выдавать гарантии, а без них производство не может продолжать работу. Завод простаивает уже полгода.

По информации издания, несколько лет назад компания понесла убытки из-за роста задолженности по кредитам, несвоевременного возврата долгов, отсутствия банковских гарантий и других факторов.

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#Татьяна Вознюк#Белгородская область#Экономика#Банкротство#Новости Белгорода#Белгород#Белвино#Промсвязьбанк
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