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Надежда Россинская (Надин Гейслер)

Белгородскую волонтёрку, обвиняемую в призывах к экстремизму, снова оставили в СИЗО

31 июля 2024, 14:23
Фото: «Фонарь»
Надежда Россинская (Надин Гейслер)

Волонтёрке Надежде Россинской в четвёртый раз продлили содержание под стражей

Волонтёрку Надежду Россинскую, помогавшую украинским беженцам и обвиняемую по делу о призывах к экстремизму, вновь оставили в СИЗО, сообщает «Ъ-Черноземье». Если решение не изменится, она пробудет там в общей сложности восемь месяцев.

Суд вновь продлил содержание под стражей волонтёрки Надежды Россинской, более известной под псевдонимом Надин Гейслер. Если решение не изменят, то в общей сложности она пробудет в СИЗО восемь месяцев.

Россинскую задержали в начале 2024 года. Её обвиняют в публичных призывах к деятельности против безопасности государства (п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ). По этой статье ей грозит до шести лет лишения свободы. В середине июля юрист Алексей Прянишников* заявил, что против Надежды возбудили ещё одно уголовное дело — за содействие террористической деятельности (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ). По этой статье наказание ещё более суровое — до 20 лет лишения свободы.

Как считает следствие, ранее она призывала донатить деньги украинскому батальону «Азов»**, но подсудимая вину признавать отказывается, утверждая, что с начала СВО помогала беженцам с Украины.

Издание «Фонарь» сообщало, что продление содержания под стражей мотивировано признаками других преступлений подсудимой, в частности госизмены.

*признан иноагентом

**признан террористической организацией и запрещён в Российской Федерации

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