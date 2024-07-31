Белгородскую волонтёрку, обвиняемую в призывах к экстремизму, снова оставили в СИЗО

Россинскую задержали в начале 2024 года. Её обвиняют в публичных призывах к деятельности против безопасности государства (п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ). По этой статье ей грозит до шести лет лишения свободы. В середине июля юрист Алексей Прянишников* заявил, что против Надежды возбудили ещё одно уголовное дело — за содействие террористической деятельности (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ). По этой статье наказание ещё более суровое — до 20 лет лишения свободы.