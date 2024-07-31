Белгородскую волонтёрку, обвиняемую в призывах к экстремизму, снова оставили в СИЗО

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Суд вновь продлил содержание под стражей волонтёрки Надежды Россинской, более известной под псевдонимом Надин Гейслер. Если решение не изменят, то в общей сложности она пробудет в СИЗО восемь месяцев.
Россинскую задержали в начале 2024 года. Её обвиняют в публичных призывах к деятельности против безопасности государства (п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ). По этой статье ей грозит до шести лет лишения свободы. В середине июля юрист Алексей Прянишников* заявил, что против Надежды возбудили ещё одно уголовное дело — за содействие террористической деятельности (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ). По этой статье наказание ещё более суровое — до 20 лет лишения свободы.
Как считает следствие, ранее она призывала донатить деньги украинскому батальону «Азов»**, но подсудимая вину признавать отказывается, утверждая, что с начала СВО помогала беженцам с Украины.
Издание «Фонарь» сообщало, что продление содержания под стражей мотивировано признаками других преступлений подсудимой, в частности госизмены.
*признан иноагентом
**признан террористической организацией и запрещён в Российской Федерации