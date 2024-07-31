bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 июля, 09:01

Published 31 июля, 09:01

Modified 31 июля, 09:01

Updated 31 июля, 09:01

Беспилотники долетели до Старооскольского горокруга, есть разрушения

31 июля 2024, 09:01

ВСУ ударили за сутки по 10 районам Белгородской области

Сюжет
Обстрел
В четырёх из 10 атакованных районов есть последствия на земле. Больше всего досталось Шебекинскому горокругу, там же ранены два мирных жителя. Кроме того, разрушения выявили в удалённом от границы Старооскольском горокруге. Под обстрел попал также неприграничный Новооскольский горокруг.

За сутки ВСУ нанесли удары по 10 районам Белгородской области. В четырёх из них есть разрушения.

Больше всего их выявили в Шебекинском горокруге. Ранены два мирных жителя — мужчина и женщина. Первый пострадал при обстреле предприятия в Шебекино, вторая — при атаке БПЛА на Вознесеновку. Их уже отпустили на амбулаторное лечение.

В Шебекинском горокруге разрушения за день выявили в более 140 квартирах 18 МКД, в 12 частных домах, в трёх торговых объектах, одном административном здании, на двух предприятиях и одном соцобъекте. Повреждены 17 автомобилей и один трактор, линия электропередачи.

Беспилотники накануне долетели до удалённого от границы Старооскольского горокруга. Из-за двух сбитых дронов повреждены три частных дома и два легковых автомобиля.

В Белгородском районе после обстрелов и атак БПЛА разрушения выявили в пяти частных домах. Кроме того, повреждено четыре легковых авто. В Краснояружском районе под удар попала одна машина.

Кроме того, под обстрелы накануне попали Борисовский район и Грайворонский горокруг. Атакам беспилотников подверглись Валуйский и Яковлевский горокруга, Ровеньский район. Обошлось без последствий на земле.

Также в сводке ЧП за сутки указано, что под обстрел попало село Львовка в неприграничном Новооскольском горокруге. По населённому пункту выпустили четыре боеприпаса. Сообщается, что разрушений нет.

Обстрел вёлся кассетными боеприпасами: что известно о последствиях атаки на Шебекино
Узнать подробнее
Читайте также:
Почему в Шебекино, несмотря на наличие контроллеров, закрыты двери при обстреле?Четыре месяца после обстрела: что поменялось на улице Есенина в БелгородеВ редко попадающем в сводку обстрелов районе Белгородчины было громко
#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пострадавшие#Борисовский район#Краснояружский район#Белгород#Грайворонский горокруг#Обстрел#Валуйский горокруг#Приграничье#Яковлевский горокруг#Шебекинский горокруг#СВО#Старооскольский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы#Новооскольский горокруг#Дроны
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика