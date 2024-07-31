Автомобилисты назвали топ-5 лучших машин. Лидер рейтинга вас удивит

3. Kia. Машины Kia часто получают признание за привлекательный внешний вид, инновационные функции и общее удовольствие от вождения, что отражается в высоких оценках. EV6, Carnival MPV и K5 заняли первые места в своих классах, что ещё раз подчеркивает привлекательность и успешность марки.