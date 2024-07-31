Автомобилисты назвали топ-5 лучших машин. Лидер рейтинга вас удивит

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Это анализ на основе отзывов и комментариев владельцев после 90 дней использования новых автомобилей. Исследование учло более 40 различных характеристик машин по 10 ключевым критериям: удобство, расход топлива, работа двигателя и другие.
В пятёрку лидеров в итоге вошли:
5. GMC. Высокие рейтинги указывают на стремление GMC выпускать машины с выдающимися эксплуатационными характеристиками, качественным интерьером и передовыми функциями, что находит отзывы у клиентов. В особенности нравятся владельцам GMC Sierra и Terrain.
4. Hyundai. Пользователи оценили привлекательность и инновации автомобилей Hyundai. Santa Fe 2024 года возглавил сегмент средних внедорожников. Бренд продемонстрировал улучшения в разных категориях, включая дизайн и комфорт.
3. Kia. Машины Kia часто получают признание за привлекательный внешний вид, инновационные функции и общее удовольствие от вождения, что отражается в высоких оценках. EV6, Carnival MPV и K5 заняли первые места в своих классах, что ещё раз подчеркивает привлекательность и успешность марки.
2. Ram. Наибольший успех у Ram принесли модели 1500 и 2500/3500. Эти машины получили высокие оценки за дизайн, производительность.
1. MINI. Лидером рейтинга является MINI, который привлекает водителей своим дизайном, производительностью и общим удовлетворением от вождения. Особенно выделяется Countryman: по мнению опрошенных, это лучшая модель в своем классе уже второй год подряд.