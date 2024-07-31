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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Hyundai и Kia вошли в число лучших машин по оценкам автовладельцев

Автомобилисты назвали топ-5 лучших машин. Лидер рейтинга вас удивит

31 июля 2024, 12:03
Фото: Изображение Midjourney

Hyundai и Kia вошли в число лучших машин по оценкам автовладельцев

Компания J.D. Power опубликовала результаты опроса владельцев машин за текущий год. Автомобилистов попросили назвать машины, к которым у них меньше всего претензий. Топ-5 публикует «Новая Хакасия».

Это анализ на основе отзывов и комментариев владельцев после 90 дней использования новых автомобилей. Исследование учло более 40 различных характеристик машин по 10 ключевым критериям: удобство, расход топлива, работа двигателя и другие.

В пятёрку лидеров в итоге вошли:

5. GMC. Высокие рейтинги указывают на стремление GMC выпускать машины с выдающимися эксплуатационными характеристиками, качественным интерьером и передовыми функциями, что находит отзывы у клиентов. В особенности нравятся владельцам GMC Sierra и Terrain.

4. Hyundai. Пользователи оценили привлекательность и инновации автомобилей Hyundai. Santa Fe 2024 года возглавил сегмент средних внедорожников. Бренд продемонстрировал улучшения в разных категориях, включая дизайн и комфорт.

3. Kia. Машины Kia часто получают признание за привлекательный внешний вид, инновационные функции и общее удовольствие от вождения, что отражается в высоких оценках. EV6, Carnival MPV и K5 заняли первые места в своих классах, что ещё раз подчеркивает привлекательность и успешность марки.

2. Ram. Наибольший успех у Ram принесли модели 1500 и 2500/3500. Эти машины получили высокие оценки за дизайн, производительность.

1. MINI. Лидером рейтинга является MINI, который привлекает водителей своим дизайном, производительностью и общим удовлетворением от вождения. Особенно выделяется Countryman: по мнению опрошенных, это лучшая модель в своем классе уже второй год подряд.

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#Общество#Автомобили#Рейтинг#Водители
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