Житель Тульской области отправится в колонию за покушение на сбыт наркотиков

С 1 марта по 16 апреля 2024 года молодой человек, действуя в составе организованной группы, получил координаты тайника с закладкой партии наркотиков весом 8,75 граммов и психотропных веществ весом 91,48 граммов. Парень забрал «посылку», содержимое которой собирался сбыть через закладки на территории Новомосковска. Об этом пишет tsn24.ru.