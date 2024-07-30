bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:58

Published Сегодня, 19:58

Modified Сегодня, 20:00

Updated Сегодня, 20:00

Житель Тульской области отправится в колонию за покушение на сбыт наркотиков

30 июля 2024, 19:58
В городе Новомосковске Тульской области вынесен приговор 20-летнему местному жителю, обвиняемому в покушении на незаконный сбыт наркотиков и психотропных веществ в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

С 1 марта по 16 апреля 2024 года молодой человек, действуя в составе организованной группы, получил координаты тайника с закладкой партии наркотиков весом 8,75 граммов и психотропных веществ весом 91,48 граммов. Парень забрал «посылку», содержимое которой собирался сбыть через закладки на территории Новомосковска. Об этом пишет tsn24.ru.

Деятельность злоумышленника пресекли полицейские, которые изъяли наркотики и психотропные вещества. Их злоумышленник хранил в собственном автомобиле.

Суд приговорил новомосковца к 9,9 годам лишения свободы, отбывать которые он будет в исправительной колонии строгого режима.

Подпишитесь
«Где гарантии безопасности?»: белгородские родители критикуют опрос об очном обучении
Сегодня, 14:15
По 20, но на плохом автобусе? Пришло ли время повышать стоимость проезда в Белгороде
Сегодня, 12:13
Белгородские чиновники пока не переедут в многострадальный недострой на Левобережье
Сегодня, 08:46
Где в Белгороде отключат, а где вернут горячую воду?
Сегодня, 11:47
Экс-чиновницу в белгородском приграничье уличили в крупном мошенничестве
Сегодня, 13:37
Новый гимн и новые рубежи: как прошёл год для белгородских северных ходоков
Сегодня, 07:00