Житель Тульской области отправится в колонию за покушение на сбыт наркотиков

Posted Сегодня, 19:58
Published Сегодня, 19:58
Modified Сегодня, 20:00
Updated Сегодня, 20:00
С 1 марта по 16 апреля 2024 года молодой человек, действуя в составе организованной группы, получил координаты тайника с закладкой партии наркотиков весом 8,75 граммов и психотропных веществ весом 91,48 граммов. Парень забрал «посылку», содержимое которой собирался сбыть через закладки на территории Новомосковска. Об этом пишет tsn24.ru.
Деятельность злоумышленника пресекли полицейские, которые изъяли наркотики и психотропные вещества. Их злоумышленник хранил в собственном автомобиле.
Суд приговорил новомосковца к 9,9 годам лишения свободы, отбывать которые он будет в исправительной колонии строгого режима.