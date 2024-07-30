В полиции рассказали подробности смертельной аварии в Белгородской области

В тот же день в Алексеевском горокруге столкнулись Lada Priora и ВАЗ-21074. По предварительной версии, 25-летний водитель первого авто нарушил правила обгона. От удара вторая машина съехала в кювет. Пострадали 54-летний водитель ВАЗа и его 53-летняя пассажирка.