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Published Сегодня, 09:41

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

Машина после аварии

В полиции рассказали подробности смертельной аварии в Белгородской области

30 июля 2024, 09:41
Фото: УМВД по Белгородской области
Машина после аварии

Водитель погиб в опрокинувшемся авто на белгородской трассе

За минувшие сутки в регионе зарегистрировали три аварии. Есть погибший и двое пострадавших. Подробнее о случившемся рассказали в управлении МВД по Белгородской области.
Сюжет
ДТП

Днём 29 июля в Волоконовском районе произошло смертельное ДТП. 64-летний водитель автомобиля Ford Focus на большой скорости съехал на левую обочину. В результате машина опрокинулась. Водитель скончался до приезда скорой помощи.

В тот же день в Алексеевском горокруге столкнулись Lada Priora и ВАЗ-21074. По предварительной версии, 25-летний водитель первого авто нарушил правила обгона. От удара вторая машина съехала в кювет. Пострадали 54-летний водитель ВАЗа и его 53-летняя пассажирка.

В аварии накануне пострадала и пешеход в Белгороде. 38-летний водитель Kia Magentis выезжал из двора дома № 91 на Народном бульваре и сбил 77-летнюю женщину, которая шла от подъезда к парковке.

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