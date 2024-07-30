В полиции рассказали подробности смертельной аварии в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:43
Днём 29 июля в Волоконовском районе произошло смертельное ДТП. 64-летний водитель автомобиля Ford Focus на большой скорости съехал на левую обочину. В результате машина опрокинулась. Водитель скончался до приезда скорой помощи.
В тот же день в Алексеевском горокруге столкнулись Lada Priora и ВАЗ-21074. По предварительной версии, 25-летний водитель первого авто нарушил правила обгона. От удара вторая машина съехала в кювет. Пострадали 54-летний водитель ВАЗа и его 53-летняя пассажирка.
В аварии накануне пострадала и пешеход в Белгороде. 38-летний водитель Kia Magentis выезжал из двора дома № 91 на Народном бульваре и сбил 77-летнюю женщину, которая шла от подъезда к парковке.