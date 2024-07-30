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Posted Сегодня, 17:07

Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 17:11

Updated Сегодня, 17:11

В некоторых районах Белгорода не могут вывезти мусор из-за отсутствия нужной техники

В некоторых районах Белгорода не могут вывезти мусор из-за отсутствия нужной техники

30 июля 2024, 17:07
Фото: 1MI
К примеру, речь идёт о районе Левобережья. О проблеме рассказал министр ЖКХ региона Алексей Ботвиньев.
Сюжет
ЖКХ

По словам чиновника, чтобы решить проблему с вывозом мусора по Белгороду, власти дополнительно привлекли на маршрут до семи единиц техники компании «Экотранс». Это специализированная техника с задней загрузкой.

При этом, например, на улице Гостёнская нужна техника с боковой загрузкой. Но в настоящий момент две единицы находятся в ремонте.

Дополнительно мы прорабатываем вопрос, и я надеюсь, что с понедельника «Экотранс» выставит машины с боковой загрузкой на маршрут как раз на микрорайон Левого берега.
Алексей Ботвиньев

Кроме этого чиновник добавил, что по ряду районов Белгорода дополнительно запланирована вторая смена.

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#Кристина Семенчук#Техника#ЖКХ#Отходы#Новости Белгорода#Экотранс#Белгород#Вывоз мусора#Алексей Ботвиньев
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