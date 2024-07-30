В некоторых районах Белгорода не могут вывезти мусор из-за отсутствия нужной техники

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
По словам чиновника, чтобы решить проблему с вывозом мусора по Белгороду, власти дополнительно привлекли на маршрут до семи единиц техники компании «Экотранс». Это специализированная техника с задней загрузкой.
При этом, например, на улице Гостёнская нужна техника с боковой загрузкой. Но в настоящий момент две единицы находятся в ремонте.
Дополнительно мы прорабатываем вопрос, и я надеюсь, что с понедельника «Экотранс» выставит машины с боковой загрузкой на маршрут как раз на микрорайон Левого берега.
Алексей Ботвиньев
Кроме этого чиновник добавил, что по ряду районов Белгорода дополнительно запланирована вторая смена.