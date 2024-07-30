Усиленный режим и вторая смена: как решают проблему с вывозом мусора в Старом Осколе

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
Как рассказал чиновник, проблематика в сфере обращения ТКО последнее время остро стоит на повестке в Белгородской области. Имеются большие срывы. Сейчас правительство предпринимает ряд мер по выравниванию ситуации в регионе.
Уверен, что эту проблему в краткосрочном периоде мы решим. Во всех муниципальных образованиях, в которых сегодня наблюдаются срывы по графикам вывоза ТКО, приведём работу в постоянно действующий режим без сбоев.
Алексей Ботвиньев
Ряд обращений поступило от жителей Старого Оскола. Чиновник отметил, что по городу ввели усиленный режим вывоза мусора, который применяется в выходные — с пятницы по воскресенье. Также по ряду загруженных маршрутов работают дополнительно вторые смены.
В плотный срыв графиков по вывозу ТКО попадает и Белгородский район. Чиновник отметил, что темпы стараются нарастить в выходные с привлечением муниципальной техники.