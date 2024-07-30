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Posted Сегодня, 17:03

Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

В Старом Осколе мусор убирают в две смены

Усиленный режим и вторая смена: как решают проблему с вывозом мусора в Старом Осколе

30 июля 2024, 17:03
Фото: 1MI

В Старом Осколе мусор убирают в две смены

Министр ЖКХ региона Алексей Ботвиньев провёл первый эфир, в ходе которого ответил на вопросы, связанные с вывозом мусора. Большая часть обращений поступила от жителей Старого Оскола.
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ЖКХ

Как рассказал чиновник, проблематика в сфере обращения ТКО последнее время остро стоит на повестке в Белгородской области. Имеются большие срывы. Сейчас правительство предпринимает ряд мер по выравниванию ситуации в регионе.

Уверен, что эту проблему в краткосрочном периоде мы решим. Во всех муниципальных образованиях, в которых сегодня наблюдаются срывы по графикам вывоза ТКО, приведём работу в постоянно действующий режим без сбоев.
Алексей Ботвиньев

Ряд обращений поступило от жителей Старого Оскола. Чиновник отметил, что по городу ввели усиленный режим вывоза мусора, который применяется в выходные — с пятницы по воскресенье. Также по ряду загруженных маршрутов работают дополнительно вторые смены.

В плотный срыв графиков по вывозу ТКО попадает и Белгородский район. Чиновник отметил, что темпы стараются нарастить в выходные с привлечением муниципальной техники.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#ЖКХ#Усиленный режим#Белгород#Вывоз мусора#ТКО#Вторая смена#Алексей Ботвиньев
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