Усиленный режим и вторая смена: как решают проблему с вывозом мусора в Старом Осколе

Ряд обращений поступило от жителей Старого Оскола. Чиновник отметил, что по городу ввели усиленный режим вывоза мусора, который применяется в выходные — с пятницы по воскресенье. Также по ряду загруженных маршрутов работают дополнительно вторые смены.