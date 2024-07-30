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Суд

Суд не смог забрать авто белгородки, но конфисковал 4,5 млн рублей от его продажи

30 июля 2024, 14:06
Фото: Изображение Midjourney
Суд

У старооскольских нарушителей ПДД изъяли одно авто и деньги от продажи другого

Две истории о нарушителях ПДД в Белгородской области, у которых конфисковали авто. В одном случае машину изъяли, хотя она также принадлежала супруге подсудимого, а в другом — была взыскана сумма, полученная от продажи авто, сообщили в пресс-службе Старооскольского городского суда.
Сюжет
Суд

В Уголовный кодекс Российской Федерации несколько лет назад внесли поправку, согласно которой суд может изъять автомобиль, принадлежащий подсудимому и использовавшийся им в момент совершения преступления.

Так, например, был конфискован автомобиль, который находился в общей собственности у супругов из Белгородской области. 39-летний мужчина управлял автомобилем без прав, что подпадает под статью 264.3 УК РФ.

Суд установил, что автомобиль был зарегистрирован на его жену и приобретён в браке. Супруги не разводились и не делили имущество, а покупка была осуществлена на общие средства.

Тем не менее автомобиль был изъят и обращён в собственность государства. Подсудимый обжаловал приговор, но апелляционный суд оставил его без изменений.

Похожая ситуация произошла с другой белгородкой. Она управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, что классифицируется по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Но женщина успела продать свой автомобиль Toyota Land Cruiser 200 за 4,5 миллиона рублей, поэтому изъять его суд не мог.

Вместо этого было решено конфисковать у нарушительницы сумму, вырученную от продажи машины. Её подсудимая после совершения сделки хранила наличкой.

Женщина тоже попыталась обжаловать приговор, но его оставили без изменений, и он вступил в законную силу.

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