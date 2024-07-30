Суд не смог забрать авто белгородки, но конфисковал 4,5 млн рублей от его продажи

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
В Уголовный кодекс Российской Федерации несколько лет назад внесли поправку, согласно которой суд может изъять автомобиль, принадлежащий подсудимому и использовавшийся им в момент совершения преступления.
Так, например, был конфискован автомобиль, который находился в общей собственности у супругов из Белгородской области. 39-летний мужчина управлял автомобилем без прав, что подпадает под статью 264.3 УК РФ.
Суд установил, что автомобиль был зарегистрирован на его жену и приобретён в браке. Супруги не разводились и не делили имущество, а покупка была осуществлена на общие средства.
Тем не менее автомобиль был изъят и обращён в собственность государства. Подсудимый обжаловал приговор, но апелляционный суд оставил его без изменений.
Похожая ситуация произошла с другой белгородкой. Она управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, что классифицируется по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Но женщина успела продать свой автомобиль Toyota Land Cruiser 200 за 4,5 миллиона рублей, поэтому изъять его суд не мог.
Вместо этого было решено конфисковать у нарушительницы сумму, вырученную от продажи машины. Её подсудимая после совершения сделки хранила наличкой.
Женщина тоже попыталась обжаловать приговор, но его оставили без изменений, и он вступил в законную силу.