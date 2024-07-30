Суд не смог забрать авто белгородки, но конфисковал 4,5 млн рублей от его продажи

У старооскольских нарушителей ПДД изъяли одно авто и деньги от продажи другого

Две истории о нарушителях ПДД в Белгородской области, у которых конфисковали авто. В одном случае машину изъяли, хотя она также принадлежала супруге подсудимого, а в другом — была взыскана сумма, полученная от продажи авто, сообщили в пресс-службе Старооскольского городского суда.

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