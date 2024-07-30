Стало известно, сколько денег нужно на ремонт насосов в фонтанах Белгорода

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
По информации городских властей, на сегодняшний день процент изношенности насосного оборудования в фонтанах, находящихся на обслуживании Белгорблагоустройства, составляет более 50%. При этом замена оборудования частично производится каждый сезон (каждый год) в апреле.
В целом на замену насосного оборудования в фонтанах города необходимо порядка 12 млн рублей.
Напомним, в мае 2024 года в Центральном городском парке имени Ленина открылся новый фонтан «Кувшинка». При этом периодически он не работает. Горожане уже неоднократно жаловались на это мэру областного центра.
В последний раз градоначальник рассказал, что сейчас объект передаётся балансодержателю для дальнейшего обслуживания.