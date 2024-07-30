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Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Стало известно, сколько денег нужно на ремонт насосов в фонтанах Белгорода

Стало известно, сколько денег нужно на ремонт насосов в фонтанах Белгорода

30 июля 2024, 12:25
Фото: 1MI
Насосное оборудование в городских фонтанах нуждается в ремонте. Сколько средств на это потребуется, журналистам Бел.Ру рассказали в мэрии Белгорода.

По информации городских властей, на сегодняшний день процент изношенности насосного оборудования в фонтанах, находящихся на обслуживании Белгорблагоустройства, составляет более 50%. При этом замена оборудования частично производится каждый сезон (каждый год) в апреле.

В целом на замену насосного оборудования в фонтанах города необходимо порядка 12 млн рублей.

Напомним, в мае 2024 года в Центральном городском парке имени Ленина открылся новый фонтан «Кувшинка». При этом периодически он не работает. Горожане уже неоднократно жаловались на это мэру областного центра.

В последний раз градоначальник рассказал, что сейчас объект передаётся балансодержателю для дальнейшего обслуживания.

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#Кристина Семенчук#Ремонт#Новости Белгорода#Эксклюзив#Фонтаны#Белгород#Городское благоустройство#Насосы
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