Совершенствованием управления магазинами на маркетплейсах займется Модульбанк

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Школа коммуникаций ВШЭ совместно с Russian Field провели исследования и выяснили, что 94% российских бизнесменов считают маркетплейсы лучшим решением для начала своего дела. При этом более 50% опрошенных не уйдут с подобных площадок, что бы ни случилось, пишет newsnn.ru.
Отмечая перспективность данного рынка, многие банки начали предлагать услуги специально для ведения бизнеса на маркетплейсах, в том числе и онлайн-банкинг. Большинство кредитных организаций предлагают различные инструменты для управления финансами и аналитики продаж. Недавно Модульбанк создал единый кабинет, позволяющий управлять магазинами на маркетплейсах. Теперь у предпринимателей появилась возможность работать в режиме одного окна на Ozon и Wildberries. Новый сервис позволит анализировать финансовые показатели, создавать и редактировать карточки товаров, устанавливать цены, отслеживать заказы и отвечать покупателям.
Светлана Годлина, член правления Модульбанка и лидер направления «Маркетплейсы», отметила, что теперь все необходимые инструменты, в том числе и статистика, будут в личном кабинете банка.
В прошлом году Модульбанк запустил специальную Маркет Карту для работы с выручкой с торговых площадок.
Минпромторг в настоящее время занимается подготовкой новой версии законопроекта о работе интернет-магазинов в нашей стране. Согласно документу, торговым площадкам придется тщательнее проверять продавцов, чтобы оградить покупателей от некачественных товаров.