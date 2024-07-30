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Совершенствованием управления магазинами на маркетплейсах займется Модульбанк

Совершенствованием управления магазинами на маркетплейсах займется Модульбанк

30 июля 2024, 06:32
Фото: 1MI
Конкуренция в сфере e-commerce в нашей стране растет. Особенно это заметно на маркетплейсах, которые занимают значительную долю торговли. Причина этого кроется в удобстве, широком выборе и возможностях масштабирования бизнеса на маркетплейсах.

Школа коммуникаций ВШЭ совместно с Russian Field провели исследования и выяснили, что 94% российских бизнесменов считают маркетплейсы лучшим решением для начала своего дела. При этом более 50% опрошенных не уйдут с подобных площадок, что бы ни случилось, пишет newsnn.ru.

Отмечая перспективность данного рынка, многие банки начали предлагать услуги специально для ведения бизнеса на маркетплейсах, в том числе и онлайн-банкинг. Большинство кредитных организаций предлагают различные инструменты для управления финансами и аналитики продаж. Недавно Модульбанк создал единый кабинет, позволяющий управлять магазинами на маркетплейсах. Теперь у предпринимателей появилась возможность работать в режиме одного окна на Ozon и Wildberries. Новый сервис позволит анализировать финансовые показатели, создавать и редактировать карточки товаров, устанавливать цены, отслеживать заказы и отвечать покупателям.

Светлана Годлина, член правления Модульбанка и лидер направления «Маркетплейсы», отметила, что теперь все необходимые инструменты, в том числе и статистика, будут в личном кабинете банка.

В прошлом году Модульбанк запустил специальную Маркет Карту для работы с выручкой с торговых площадок.

Минпромторг в настоящее время занимается подготовкой новой версии законопроекта о работе интернет-магазинов в нашей стране. Согласно документу, торговым площадкам придется тщательнее проверять продавцов, чтобы оградить покупателей от некачественных товаров.

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