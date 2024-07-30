Совершенствованием управления магазинами на маркетплейсах займется Модульбанк

Отмечая перспективность данного рынка, многие банки начали предлагать услуги специально для ведения бизнеса на маркетплейсах, в том числе и онлайн-банкинг. Большинство кредитных организаций предлагают различные инструменты для управления финансами и аналитики продаж. Недавно Модульбанк создал единый кабинет, позволяющий управлять магазинами на маркетплейсах. Теперь у предпринимателей появилась возможность работать в режиме одного окна на Ozon и Wildberries. Новый сервис позволит анализировать финансовые показатели, создавать и редактировать карточки товаров, устанавливать цены, отслеживать заказы и отвечать покупателям.