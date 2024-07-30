Пожар на нефтебазе после атаки ВСУ потушили спустя двое суток

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Позавчера, 28 июля, в соседнем регионе было неспокойно. Курская область подверглась атаке БПЛА. После этого загорелась нефтебаза в Курском районе. Никто не пострадал.
Сообщается, что горели три резервуара с топливом.
Врио губернатора Курской области Андрей Смирнов поделился, что пожар удалось полностью потушить сегодня в 5:50. К работе привлекли 140 спасателей и 32 единицы техники.
Напомним, что на днях атаке беспилотников подверглась и Орловская область. Там в одном из районов сбили два БПЛА с помощью системы РЭБ. Однако потом на местной электростанции возник пожар. Его устранили, никто не пострадал.