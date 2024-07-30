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Published Сегодня, 06:33

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Беспилотник

Пожар на нефтебазе после атаки ВСУ потушили спустя двое суток

30 июля 2024, 06:33
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

В Курской области потушили пожар на нефтебазе

Ночью 28 июля Курскую область атаковали БПЛА. В результате возник пожар на нефтебазе, никто не пострадал, сообщает врио главы региона Алексей Смирнов.
Сюжет
Пожар

Позавчера, 28 июля, в соседнем регионе было неспокойно. Курская область подверглась атаке БПЛА. После этого загорелась нефтебаза в Курском районе. Никто не пострадал.

Сообщается, что горели три резервуара с топливом.

Врио губернатора Курской области Андрей Смирнов поделился, что пожар удалось полностью потушить сегодня в 5:50. К работе привлекли 140 спасателей и 32 единицы техники.

Напомним, что на днях атаке беспилотников подверглась и Орловская область. Там в одном из районов сбили два БПЛА с помощью системы РЭБ. Однако потом на местной электростанции возник пожар. Его устранили, никто не пострадал.

Украинские БПЛА долетели до неприграничного региона и атаковали там электростанцию
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#Татьяна Вознюк#Происшествия#Пожар#Курская область#Черноземье#Нефтебаза#БПЛА
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