Посредством «зонтичных» поручительств КМСП бизнесу удалось привлечь почти 208 млрд

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Количество получателей этой меры государственной поддержки также выросло до рекордных значений, передает ТАСС.
Согласно заявлению гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, в России действует 19 тысяч предприятий, получивших кредиты благодаря поручительствам. Количество таких компаний выросло в три раза. «Зонтичные» поручительства стали возможностью для малого и среднего бизнеса комфортно кредитоваться на фоне высокой ключевой ставки. Аналитические данные подтверждают тот факт, что без поручительства каждому 3-му предпринимателю просто не одобрили бы кредит. Государству данный инструмент тоже выгоден — на 1 бюджетный рубль малые и средние предприятия привлекают 240 рублей финансирования.
Компании, работающие в сфере торговли, лидировали по объемам привлеченного финансирования с использованием «зонтичных» поручительств. Общая сумма займов в этой отрасли достигла 78,0 млрд рублей. Кредиты на почти вдвое меньшую сумму — 41,5 млрд рублей — оформили обрабатывающие производства. Предприятия из строительной отрасли в общей сложности привлекли 26,2 млрд рублей финансирования. Компании, специализирующиеся на транспортировке и хранении, получили кредитное финансирование на 16,7 млрд рублей; на информации и связи — 8,4 млрд рублей; на научно-технической деятельности — 7,7 млрд рублей. Сельхозпредприятия привлекли 6,4 млрд рублей финансирования, а гостиничный бизнес и общепит смог получить 5,3 млрд рублей кредитов.
Российская столица привлекла 44,6 млрд рублей, а Санкт-Петербург — 16,1 млрд рублей. Они стали лидерами среди субъектов Федерации по объему финансов, привлеченных с использованием «зонтичных» поручительств. Третье место досталось Подмосковью, где компании МСП получили кредитов на 10 млрд рублей. Чуть меньше займов выдали предприятиям Свердловской и Ростовской областей (8,1 млрд и 7,4 млрд рублей соответственно). Краснодарский край получил 6,9 млрд рублей, а предприятия Воронежской области оформили кредиты на 6 млрд рублей.
При помощи «зонтичных» поручительств Корпорации МСП можно обеспечить до 50% объема привлеченного финансирования. Для небольших компаний это стало уникальной возможностью кредитоваться, даже не имея необходимого залога. Инструмент начали задействовать в работе в 2021 году; сейчас он применяется в соответствии с требованиями национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».