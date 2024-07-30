Посредством «зонтичных» поручительств КМСП бизнесу удалось привлечь почти 208 млрд

Компании, работающие в сфере торговли, лидировали по объемам привлеченного финансирования с использованием «зонтичных» поручительств. Общая сумма займов в этой отрасли достигла 78,0 млрд рублей. Кредиты на почти вдвое меньшую сумму — 41,5 млрд рублей — оформили обрабатывающие производства. Предприятия из строительной отрасли в общей сложности привлекли 26,2 млрд рублей финансирования. Компании, специализирующиеся на транспортировке и хранении, получили кредитное финансирование на 16,7 млрд рублей; на информации и связи — 8,4 млрд рублей; на научно-технической деятельности — 7,7 млрд рублей. Сельхозпредприятия привлекли 6,4 млрд рублей финансирования, а гостиничный бизнес и общепит смог получить 5,3 млрд рублей кредитов.