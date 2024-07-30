Ожидаемое сильнейшее землетрясение унесёт тысячи жизней. Где оно произойдёт?

Учёные отмечают, что землетрясение магнитудой 8,4 может произойти в ближайшие 50 лет с вероятностью в 40%. При этом с каждым годом эта вероятность растёт, поэтому в Соединённых штатах проводят специальные обучения, в ходе которых имитируется подобное ЧП.