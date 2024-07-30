Ожидаемое сильнейшее землетрясение унесёт тысячи жизней. Где оно произойдёт?

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
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Updated Сегодня, 09:50
В ближайшие 50 лет на планете Земля ожидается сильнейшее землетрясение. Оно может произойти на площади 241 километра в Америке и затронуть пять штатов: Миссури, Арканзас, Теннесси, Кентукки и Иллинойс.
Учёные отмечают, что землетрясение магнитудой 8,4 может произойти в ближайшие 50 лет с вероятностью в 40%. При этом с каждым годом эта вероятность растёт, поэтому в Соединённых штатах проводят специальные обучения, в ходе которых имитируется подобное ЧП.
По подсчётам исследователей, настолько сильное землетрясение может привести к обрушению мостов, основных автомагистралей, нефте- и газопроводов. Кроме того, погибнуть могут тысячи людей. Наиболее значительные разрушения ожидаются в Сент-Луисе, Миссури и Мемфисе.