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Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Ожидаемое сильнейшее землетрясение унесёт тысячи жизней. Где оно произойдёт?

Ожидаемое сильнейшее землетрясение унесёт тысячи жизней. Где оно произойдёт?

30 июля 2024, 09:48
Фото: Изображение Midjourney
В следующие 50 лет учёные ожидают сильнейшее землетрясение, чья магнитуда составит 8,4. О том, где ожидается крупное чрезвычайное происшествие и к каким последствия оно приведёт, рассказали в Maill Online.

В ближайшие 50 лет на планете Земля ожидается сильнейшее землетрясение. Оно может произойти на площади 241 километра в Америке и затронуть пять штатов: Миссури, Арканзас, Теннесси, Кентукки и Иллинойс.

Учёные отмечают, что землетрясение магнитудой 8,4 может произойти в ближайшие 50 лет с вероятностью в 40%. При этом с каждым годом эта вероятность растёт, поэтому в Соединённых штатах проводят специальные обучения, в ходе которых имитируется подобное ЧП.

По подсчётам исследователей, настолько сильное землетрясение может привести к обрушению мостов, основных автомагистралей, нефте- и газопроводов. Кроме того, погибнуть могут тысячи людей. Наиболее значительные разрушения ожидаются в Сент-Луисе, Миссури и Мемфисе.

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