Около сотни тысяч различного хлама находится на орбите Земли

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
На орбите планеты Земля скопилось слишком много мусора: на сегодняшний день количество достигло более 35 тысяч различных объектов, чей размер превышает десять сантиметров.
При этом большая часть объектов — действительно мусор. По данным исследователей, более 20 тысяч объектов, находящихся на орбите планеты, представляю собой отходы человеческой деятельности, и только 9100 объектов являются действующими спутниковыми аппаратами.
Но и это ещё не всё: вокруг Земли также кружится мелкий мусор, чьи размеры варьируются от одного до десяти сантиметров. Его насчитывается около сотни тысяч.
Часть попавшего в космос мусора — это детали спутников, которые не смогли вернуться обратно на Землю. Их количество увеличивается с каждым годом и несёт большую опасность для функционирующих спутников.
Напомним, что учёные из NASA начнут перерабатывать отходы на Луне. На соответствующую программу выделили 3 млрд долларов.