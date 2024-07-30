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Около сотни тысяч различного хлама находится на орбите Земли

Около сотни тысяч различного хлама находится на орбите Земли

30 июля 2024, 14:50
Фото: freepik
На орбите Земли скопилось слишком много мусора: его насчитывается около сотни тысяч. Подробнее о проблеме рассказали на сайте Gismeteo со ссылкой на Европейское космическое агентство.

На орбите планеты Земля скопилось слишком много мусора: на сегодняшний день количество достигло более 35 тысяч различных объектов, чей размер превышает десять сантиметров.

При этом большая часть объектов — действительно мусор. По данным исследователей, более 20 тысяч объектов, находящихся на орбите планеты, представляю собой отходы человеческой деятельности, и только 9100 объектов являются действующими спутниковыми аппаратами.

Но и это ещё не всё: вокруг Земли также кружится мелкий мусор, чьи размеры варьируются от одного до десяти сантиметров. Его насчитывается около сотни тысяч.

Часть попавшего в космос мусора — это детали спутников, которые не смогли вернуться обратно на Землю. Их количество увеличивается с каждым годом и несёт большую опасность для функционирующих спутников.

Напомним, что учёные из NASA начнут перерабатывать отходы на Луне. На соответствующую программу выделили 3 млрд долларов.

На Луне начнут перерабатывать отходы. Как это поможет экологии на Земле?
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