«Не могу изменить прошлое»: физики рассказали, как искали путешественников во времени

Для этого учёные нашли несколько уникальных событий, на которые никто, кроме путешественников во времени, не мог сослаться: на открытии кометы в 2012 году, которая уже давно носит другое название, и выборе Римского папы имени Франциск. Например, никто, кроме людей из будущего, не мог знать новое название кометы до 2012 года.