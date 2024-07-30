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Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

Физики пытались найти путешественников во времени по способу Хокинга

«Не могу изменить прошлое»: физики рассказали, как искали путешественников во времени

30 июля 2024, 11:21
Фото: Изображение Midjourney

Физики пытались найти путешественников во времени по способу Хокинга

Физики пытались найти путешественников во времени по способу Стивена Хокинга: опубликовали на сайте адрес электронной почты уже после просьб написать туда — откликнулись бы только знающие, куда писать, люди. Подробнее об эксперименте рассказали в IFLScience.

В 2009 году Стивен Хокинг ждал, пока кто-нибудь придёт к нему на вечеринку, однако приглашения он разослал позже: вероятно, это был некий способ «поймать» путешественников во времени, ведь они бы пришли к пункту назначения ещё до официального и реального приглашения. Современные физики решили опробовать подобный эксперимент, чтобы попытаться связаться с людьми из будущего.

Для этого учёные нашли несколько уникальных событий, на которые никто, кроме путешественников во времени, не мог сослаться: на открытии кометы в 2012 году, которая уже давно носит другое название, и выборе Римского папы имени Франциск. Например, никто, кроме людей из будущего, не мог знать новое название кометы до 2012 года.

Сначала физики поискали данные запросы по социальным сетям и поисковикам, а после безуспешных поисков решили повторить эксперимент Хокинга. Они попросили в интернете путешественников во времени написать им на почту, однако электронный адрес озвучили только спустя время. По их задумке, люди из будущего знали бы, куда писать, и без публикации адреса.

Был ещё один способ: для тех путешественников, которые боятся изменить прошлое, физики предложили опубликовать специальный хэштег до августа 2013 года. Дословно он звучал, как «я не могу изменить прошлое». Честность заключалась в том, что учёные намеренно не искали этот хэштег в Сети до его официальной публикации в интернете.

Однако все попытки учёных ни к чему не привели. При этом физики не расстраиваются и приводят несколько причин провала эксперимента.

«Во-первых, путешественникам во времени может быть физически невозможно оставить какие-либо долговременные следы своего пребывания в прошлом, включая даже нематериальные информационные следы в Интернете. Во-вторых, нам может быть физически невозможно найти такую ​​информацию, которая нарушила бы какой-то пока неизвестный закон физики, возможно, похожий на гипотезу о защите хронологии. Кроме того, путешественники во времени могут не хотеть, чтобы их нашли, и могут хорошо заметать следы», — высказали мнение учёные.

Отметим, что Стивен Хокинг — британский физик-теоретик, космолог и астрофизик. Он занимался изучением чёрных дыр и был одним из основоположником квантовой космологии. Он также написал несколько научно-популярных книг.

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#Александра Склярова#Наука#КЦ
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