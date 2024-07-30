«Мясной клей»: в чем его опасность и для чего его используют

Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
В Российской Федерации эту добавку запретили использовать с 1 января 2020 года. Однако производители продолжают применять ее при производстве колбас.
Этот фермент семейства трансглутаминаз имеет свойство изменять структуру молекул белка. Он добавляется в такие пищевые продукты, как колбасы, ветчина, сосиски, творог и прочие. Использование микробной трансглутаминазы позволяет увеличивать массу продукта, ускоряя при этом время его изготовления и снижая себестоимость, сообщает newia.ru.
В получении выгоды от применения «мясного клея» производителями сомневаться не приходится, и последние стремятся всеми способами проигнорировать существующие ограничения. Согласно итогам проверки Роскомнадзора наличие трансглутаминазы подтвердилось в продуктах Брянского мясокомбината, компаний «Митэк», «Айсберг-Люкс» и «Дубки», а также Останкинского мясокомбината и других. За первые шесть месяцев этого года в РФ зафиксировали 28 подобных случаев, тогда как за весь прошлый год было подтверждено лишь 25 нарушений.
Ученые еще не доказали, что «мясной клей» наносит вред здоровью. По их предположениям, фермент повышает риск бактериального заражения и может стать причиной заболеваний желудка и кишечника. Продукты с содержанием трансглутаминазы могут навредить людям, страдающим аллергией, имеющим ослабленный иммунитет, непереносимость глютена и заболевания ЖКТ.
В начале 2020 года в РФ установили запрет на эту добавку, применение которой ограничено и в пределах ЕАЭС.