«Мясной клей»: в чем его опасность и для чего его используют

В получении выгоды от применения «мясного клея» производителями сомневаться не приходится, и последние стремятся всеми способами проигнорировать существующие ограничения. Согласно итогам проверки Роскомнадзора наличие трансглутаминазы подтвердилось в продуктах Брянского мясокомбината, компаний «Митэк», «Айсберг-Люкс» и «Дубки», а также Останкинского мясокомбината и других. За первые шесть месяцев этого года в РФ зафиксировали 28 подобных случаев, тогда как за весь прошлый год было подтверждено лишь 25 нарушений.