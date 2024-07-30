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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

Новый контактный фонтан

Лучше, чем на «Берегах»: в Белгороде скоро заработает новый фонтан

30 июля 2024, 12:01
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Новый контактный фонтан

В Белгороде откроют новый фонтан в парке Ленина

Сегодня, 30 июля, стало известно, что в Центральном парке имени В. И. Ленина скоро заработает контактный фонтан. Тестовый запуск конструкции планируют провести в начале августа, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.

Реконструкция Центрального парка культуры и отдыха продолжается. Не так давно там решили установить фонтан с динамичной подсветкой, по которому можно будет ходить. Мэр Белгорода сообщил, что тестовый запуск планируется уже в начале августа.

Фонтан располагается на главной аллее парка — возле кинотеатра «Октябрь». Градоначальник рассказал, что диаметр нового фонтана достигает 12 метров, в нём установили 31 форсунку. Систему уже наполняют водой, а очистку планируют проводить по сложной системе механической фильтрации и обеззараживания ультрафиолетом.

Кроме этого, для фонтана внедрили собственную программу управления струями воды и подсветкой.

Отмечается, что новый фонтан Центрального парка уже стал вторым в рамках реконструкции. Он также является улучшенной версией фонтана на пляже «Берега».

Новый контактный фонтанНовый контактный фонтан
Новый контактный фонтанНовый контактный фонтан
Новый контактный фонтанНовый контактный фонтан
Новый контактный фонтан
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
От питомника к масштабной реконструкции: как изменился Центральный парк в Белгороде
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#Татьяна Вознюк#Город#Реконструкция#Новости Белгорода#Очистка воды#Фонтан#Белгород#Подсветка#Валентин Демидов
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