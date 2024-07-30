Лучше, чем на «Берегах»: в Белгороде скоро заработает новый фонтан

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Реконструкция Центрального парка культуры и отдыха продолжается. Не так давно там решили установить фонтан с динамичной подсветкой, по которому можно будет ходить. Мэр Белгорода сообщил, что тестовый запуск планируется уже в начале августа.
Фонтан располагается на главной аллее парка — возле кинотеатра «Октябрь». Градоначальник рассказал, что диаметр нового фонтана достигает 12 метров, в нём установили 31 форсунку. Систему уже наполняют водой, а очистку планируют проводить по сложной системе механической фильтрации и обеззараживания ультрафиолетом.
Кроме этого, для фонтана внедрили собственную программу управления струями воды и подсветкой.
Отмечается, что новый фонтан Центрального парка уже стал вторым в рамках реконструкции. Он также является улучшенной версией фонтана на пляже «Берега».